臨床普查 61％肺阻塞患者也罹心血管疾病

2025/11/05 05:30
臨床普查 61％肺阻塞患者也罹心血管疾病

▲肺阻塞患者不僅要注意肺部健康，也要顧心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

臨床普查 61％肺阻塞患者也罹心血管疾病

▲國健署長沈靜芬（左起）、健保署長陳亮妤、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、學會專科醫師蘇剛正呼籲民眾注意肺阻塞與心血管風險。（記者邱芷柔攝）

1名67歲肺阻塞患者出院不到1週，就在路邊因胸悶昏倒，送醫後確診合併心臟衰竭，這樣的案例並不少見。

台灣胸腔暨重症加護醫學會昨公布1240名肺阻塞病人的臨床普查結果，發現高達61%患者同時罹患心血管疾病。專家提醒，全球最新治療指引已正式納入「心肺風險」概念，顯示慢性阻塞性肺病（COPD）不僅「傷肺」，也可能「傷心」。

學會理事長陳育民指出，肺阻塞已被世界衛生組織列為全球第4大死因，隨著人口老化與空氣污染加劇，「預防惡化」與「共病管理」已成為治療關鍵。根據全球阻塞性肺病倡議組織（GOLD）2025最新指引，學會針對國內千名患者進行6大風險評估，結果顯示9成以上至少符合1項風險指標，顯示「肺阻塞與心臟病並非兩回事」。

學會專科醫師蘇剛正表示，慢性下呼吸道疾病（包含肺阻塞與氣喘）長年位居國人10大死因之一，去年就奪走超過6000條生命。肺阻塞雖位居國人死因第8位，卻與前3大死因「癌症、心臟疾病、肺炎」息息相關。

曾急性惡化者 風險增4.6倍

蘇剛正進一步說明，6大風險評估包括呼吸困難、症狀分數偏高、頻繁咳嗽咳痰、心血管共病、肺功能低下與中重度惡化，其中曾有急性惡化病史者，1年內再度惡化風險高出3倍，心血管事件風險更增加4.6倍。

普查也發現，完成戒菸的病人與持續吸菸者相比，中重度惡化風險下降31%，心血管風險降低25%；有接種疫苗者惡化率下降12%，進行肺復原治療者則下降17%。學會也提出5大抗惡化行動「戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充」，作為穩定病程與降低死亡風險的核心策略。

國健署︰戒菸防治首要關鍵

國民健康署署長沈靜芬提醒，肺阻塞防治的首要關鍵就是「戒菸」，不僅能改善呼吸道症狀，也能大幅降低心血管疾病風險。國健署已在全台推動PUMA肺阻塞自我評估問卷，協助民眾早期發現並就醫治療。

她呼籲，肺阻塞是可預防、可控制的疾病，只要從戒菸做起，落實5大抗惡化行動並定期追蹤，就能遠離「肺傷心」的風險。

