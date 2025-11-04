百歲翁跌倒「急性硬腦膜下出血」 及時手術救命

▲陳鈞婷醫師指出，高齡患者在手術前的麻醉評估與智慧精準麻醉應用上，必須特別謹慎。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲百歲翁急性腦出血，幸緊急開顱獲救。（豐原醫院提供）

百歲人瑞李姓老翁在家中不慎跌倒，出現意識改變、頭痛及肢體無力等症狀，家屬緊急送醫，經腦部電腦斷層檢查發現其為「急性硬腦膜下出血」，不僅左側顳頂葉大量出血，並造成顱內結構中線偏移，情況危急，經施以「開顱減壓合併血腫清除術」，並同步置入顱內壓監測器，以便術後即時監控顱內壓變化，患者康復情況良好，已平安出院。

衛生福利部豐原醫院副院長張正一表示，「急性硬腦膜下出血」是頭部外傷後血液積聚於硬腦膜與腦表面間，壓迫腦組織，常見症狀包括頭痛、意識改變、嘔吐與單側肢體無力。高齡長者、頭部外傷患者及抗凝血藥物使用者尤其要提高警覺，若未及時治療，恐造成永久神經損傷，甚至危及生命。

開顱減壓合併血腫清除 同步置入顱內壓監測器

豐原醫院麻醉科醫師陳鈞婷指出，高齡患者在手術前的麻醉評估與智慧精準麻醉應用上，必須特別謹慎，由於高齡者常伴隨器官功能退化、慢性疾病及對藥物的敏感性增加，術前需進行全面性的麻醉評估，針對肝腎功能測試及常見的高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病進行評估。

由於高齡患者代謝速率減慢、器官功能衰退，對麻醉藥物的反應更為敏感。陳鈞婷說，在麻醉給藥方面需調整劑量並嚴密監控，手術過程中並需持續監測生命徵象、體溫與心肺功能，以預防低體溫、心血管不穩定及術後譫妄、認知功能障礙等併發症。

豐原醫院結合先進監測技術，如腦波儀與肌張力監測儀，協助麻醉醫師即時掌握病患的意識狀態、肌張力及止痛程度，精準調控麻醉深度，減少副作用與術後併發症。

張正一提醒，銀髮族跌倒後若出現持續頭痛、嘔吐、意識不清或手腳無力，應立即送醫，平時應透過居家防跌措施、控制三高、規律服藥與追蹤檢查等預防風險，並鼓勵長者定期接受健康檢查。

