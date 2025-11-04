自由電子報
非洲豬瘟引豬肉短缺 攝取多元蛋白質保健康

2025/11/04 05:30
非洲豬瘟引豬肉短缺 攝取多元蛋白質保健康

▲依據國健署建議，蛋白質來源優先選擇順序為豆製品，像是黃豆、毛豆、黑豆、豆漿、豆腐、豆干等。 （照片來源：shutterstock）

記者黃政嘉／新北報導

非洲豬瘟引豬肉短缺 攝取多元蛋白質保健康

▲營養師吳宜真提醒，均衡攝取多元蛋白質，維持良好營養。 （土城醫院提供）

台中爆發非洲豬瘟疫情，民眾關注餐桌上的蛋白質來源。新北市立土城醫院營養治療科營養師吳宜真表示，營養攝取不應依賴單一食物，只要適度調整飲食結構，選擇多元蛋白質來源，可維持身體所需營養，讓飲食更均衡、健康。

蛋白質是構成肌肉、器官、皮膚與免疫系統的重要營養素，依據衛生福利部國民健康署建議，蛋白質來源優先選擇順序為豆製品，其次是魚肉、海鮮、蛋，家禽類的雞、鴨、鵝，以及家畜類的豬、牛、羊。

最優先選擇豆製品 魚肉、海鮮、蛋及家禽次之

吳宜真說，豆類與豆製品類像是黃豆、毛豆、黑豆、豆漿、豆腐、豆干等，富含植物性蛋白質與膳食纖維，脂肪含量低，適合體重控制及心血管疾病族群。

此外，魚肉與海鮮類例如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、蝦、貝類、小卷等，含有優質蛋白質與Omega-3脂肪酸，有助維持心血管健康並具抗發炎作用。

吳宜真表示，雞蛋是方便且完整的蛋白質來源，可與蔬菜搭配烹調，兼顧營養與美味。家禽與家畜類，像雞胸肉、雞腿、鴨肉、鵝肉等，其中雞胸肉屬低脂高蛋白，是健身族群的理想選擇。牛、羊肉富含鐵質與維生素B群，但脂肪比例較高，應控制份量並搭配蔬菜。

吳宜真提醒，營養攝取是整體飲食組合的結果，可嘗試多元烹調方式，如豆腐炒時蔬、魚片蒸蛋、雞肉拌麵，兼顧蛋白質攝取與飲食均衡，同時減少油脂攝入；蛋白質應平均分配於3餐，有助吸收與代謝穩定，避免集中於單一餐次造成消化負擔。

她也建議，選擇替代食材時應依個人健康狀況調整，腎臟疾病者需控制總蛋白質攝取量，選擇優質蛋白質來源；膽固醇偏高者，減少紅肉與內臟類攝取；長者與孕婦應確保蛋白質攝取足量，維持肌肉量與促進胎兒發育；兒童與青少年正值生長期，蛋白質需求較高，除攝取充足外，也應搭配蔬果、全穀與乳品類。

