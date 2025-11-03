鼓勵長輩助人 舉手之勞大腦不老

▲助人不僅可獲得心理支持，也能降低壓力引起的慢性發炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／葉雅馨

84歲的玉萍（化名）多年前喪子後，在老人服務中心手語社擔任指導老師，認識了小她9歲的美如（化名）。獨居的美如有輕度失智症，生活上雖和一般人無異，但記憶力差、易丟三落四，情緒波動大，會一直講重複的話。

認知退化速度明顯減緩

兩人成為好友後，玉萍經常成為美如的救兵，陪她做很多事，例如辦理證件、整理參加表演的服裝道具、到醫院看病等。玉萍說：「只要有機會就要多助人、奉獻自己。」她覺得助人和陪伴好友的過程，讓她走過喪子的悲傷，也是她身心健康的力量。

根據一份發表於《社會科學與醫學》（Social Science & Medicine）期刊，針對3萬名51歲以上成人，長達20年的研究結果顯示：經常幫助他人的年長者，認知退化速度比未助人者減緩約15%至20%。而且，只要每週投入2-4小時，就有顯著影響。

降低壓力引起的慢性發炎

更重要的是，就算不是參與正式志工活動，「非正式助人」例如幫忙接送孫子、代買東西、陪伴就醫、協助報稅或整理庭院等。這些日常小事雖然不具志工頭銜，卻和正式志願服務帶來一樣的認知保護效果。該研究也證實，助人不只是獲得心理支持，也能降低壓力引起的慢性發炎，而發炎正是加速記憶衰退與失智的重要因子。

◎年長者及家人可以怎麼做到「助人＝助己」呢？不妨參考以下方式：

●主動邀請長輩幫忙：有時長輩會說：「我老了，不方便做什麼大事。」鼓勵他們從簡單的小事開始，例如陪孫子上下學、幫忙搬東西，或參與清掃。一開始，陪同他們一起做，讓長輩有安全感，建立熟悉的處理模式，也讓長輩感受到被需要。

●將「助人」納入生活的固定安排：研究顯示，每週有2-4小時助人活動，就能幫助減緩大腦的老化。照顧者可以和長輩討論，規劃「每週固定一次」的助人任務，例如幫忙社區清掃活動、交通導護、陪朋友就醫等，變成規律的生活習慣。

●讓長輩覺得助人不難，只是舉手之勞：別讓長輩覺得是「額外負擔」。另外，可以和他們分享，研究證實：「幫助別人，也是在幫自己的大腦和心情。」當長輩把助人視為保養自己的一環，就會更願意投入。

從生活裡的一點一滴做起，將助人視為舉手之勞的習慣，就能為自己保養身心健康。

（作者為董氏基金會心理衛生中心主任）

