眼癌症狀不明顯 守護靈魂之窗靠警覺

▲預防眼內黑色素瘤記得避免眼睛受到強烈陽光曝曬，如有症狀請盡速就醫。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／施恩潔

眼睛是我們感知世界的重要器官，然而癌症也可能悄悄在眼睛裡發生。眼癌雖然少見，但對視力與生命安全都有潛在威脅，其中以視網膜母細胞瘤與眼內黑色素瘤最為常見。

視網膜母細胞瘤好發幼兒

視網膜母細胞瘤多見於5歲以下的幼兒，若未及時發現，可能導致失明甚至危及生命。黑色素瘤則好發於成人，是由眼內的色素細胞惡化形成的腫瘤，早期幾乎沒有明顯症狀，常在例行檢查中被發現。白皙膚色、淺色眼睛或有家族病史的人屬於高風險族群；長時間暴露於紫外線下，也可能增加罹病機率。

眼內黑色素瘤的症狀往往隱晦而不明顯。若出現視力模糊、視野缺損、看到閃光或漂浮物、眼睛顏色改變，或偶有疼痛感，都可能是警訊。即使沒有明顯不適，仍建議定期接受眼科檢查，因為早期發現是治療成功的關鍵。

防曬降低眼內黑色素瘤風險

預防方面，最重要的是保護眼睛免受強烈陽光曝曬，外出時可配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡；保持健康的生活習慣，避免吸菸，並維持均衡飲食，也有助於降低風險。

若不幸罹患眼癌，治療方式會根據腫瘤的類型與大小而有所不同。手術是最常見的治療方式，必要時需移除腫瘤或整個眼球；放射治療可利用高能射線殺死癌細胞；化學治療則適用於轉移性腫瘤；近年來也出現免疫治療的新選擇，透過強化身體免疫系統來對抗癌細胞。

眼癌的防治關鍵在於「警覺」與「早期行動」。若能定期檢查並留意視覺變化，多數患者都能在早期發現、及時治療。眼睛是靈魂之窗，別讓黑色素的變異奪走你看見世界的權利，從今天起，讓專業的眼科檢查成為守護視界的第一道防線。

（作者為彰化基督教醫院眼科部主治醫師）

