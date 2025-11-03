甲狀腺結節確診罹癌 早期發現手術存活率高

▲圖2：超音波導引下進行細針穿刺檢查，證實是甲狀腺乳突癌。（照片提供／王子源）

文／王子源

▲圖1：影像顯示陳先生的右側甲狀腺有一個小結節。(照片提供／王子源）

39歲陳先生參加公司健檢時，特別安排甲狀腺超音波檢查，意外發現右側甲狀腺有1個小結節（圖1），隨後轉診至新陳代謝科，接受細針穿刺檢查，確診為「甲狀腺微小乳突癌」（圖2），經手術切除右側甲狀腺及峽部，術後恢復情況良好。

▲民眾可透過健檢安排甲狀腺超音波檢查，早期發現病灶可盡早治療；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／王子源）

細針抽吸正確診斷

陳先生就醫時，自述身體狀況良好，過去從未接受過甲狀腺檢查，這次因公司安排健檢，經醫師建議加做頸部超音波，結果影像顯示他的右側甲狀腺有1個小結節，長寬高約4.1x3.5x4.6毫米，因此轉診至新陳代謝科門診進一步諮詢。

經再次檢視影像，發現結節有多個異常特徵，包括結節高度大於寬度、結節是實心、結節是低回音等，雖然結節內沒有鈣化點、邊緣也規則，但還是高度懷疑是「甲狀腺微小乳突癌」，隨後在超音波導引下，進行細針穿刺檢查，1星期後報告出爐後，果然證實是甲狀腺乳突癌。

陳先生得知罹癌時，幾乎崩潰，所幸手術中並未發現局部淋巴腺轉移，且腫瘤很小，因此只有將右側甲狀腺全切除及峽部部分切除，保留左側甲狀腺，3天後就平安出院，迄今穩定回診中。

90%結節都是良性

根據調查，將近1/3國人患有甲狀腺結節，其中女性佔了約7成，大多數人結節沒有不適的症狀，甲狀腺功能通常是正常的，很多患者都是透過健康檢查才發現結節，幸好90%的結節是良性，僅需定期追蹤檢查即可，剩餘約10%則是甲狀腺癌，需手術切除部分甲狀腺或是全切除；全切除甲狀腺且有局部淋巴腺轉移的患者，術後通常須加上原子碘治療及長期服用甲狀腺素做補充及抑制治療。

乳突癌癌細胞生長緩慢

以陳先生所罹患的甲狀腺乳突癌為例，是甲狀腺癌中最常見且預後最良好的類型，約佔所有甲狀腺癌患者的80%，大部分乳突癌的癌細胞生長緩慢，治療後大多數患者都能長期存活，因此被認為是最「溫和」的癌症。

提醒民眾，健康檢查時可考慮安排甲超檢查，若發現有甲狀腺結節，也不必過度擔心，因為大約9成結節屬於良性，隨著醫學技術進步，即使是小於1公分的結節，也能在超音波導引下，進行細針抽吸檢查獲得正確診斷。

萬一確診為甲狀腺乳突癌，預後也是相當良好的，因此早期檢查早期治療才是戰勝甲狀腺癌症的不二法門。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

