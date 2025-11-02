自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

性成癮不分性別 就醫保密放心醫療

2025/11/02 05:30
性成癮不分性別 就醫保密放心醫療

▲反覆自慰或追求特定的性刺激，也可能因而導致與伴侶進行性行為時感到困難或乏味；伴侶之間若性需求頻率差異過大，也常引發衝突；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者孫唯容／台北報導

近年性成癮問題逐漸受到關注，台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允指出，不論男女或多元性別族群，都可能因壓力、孤單、渴望親密感或尋求刺激等各種情緒及需求，導致性行為失去控制。

是心理或身體因素 應求助醫師

蘇璿允解釋，性成癮背後的因素相當多樣，有人因為怕無聊或衝動，需要不斷追求快感與新鮮感；有人想透過性行為獲得自信肯定；也有人希望藉由性展現對他人的影響力，或是在原本的伴侶關係中為滿足需求，也常見有情緒困擾案例，性刺激成為逃避或緩解焦慮、孤單或壓力等負面情緒的方式。

蘇璿允以臨床經驗說明，常見的性成癮現象，包括頻繁使用交友軟體與人發生性關係、反覆尋求付費的性服務、反覆自慰或追求特定的性刺激，也可能因而導致與伴侶進行性行為時感到困難或乏味；伴侶之間若性需求頻率差異過大，也常引發衝突。

必要時可檢驗荷爾蒙及內分泌狀態

除了心理層面的討論，必要時也可透過檢驗荷爾蒙及內分泌狀態，了解是否有身體因素影響。

蘇璿允說，性成癮可以透過醫療協助改善，醫療團隊可依需求安排心理治療、藥物治療，以及討論生活型態調整，例如發展興趣以累積成就感、規律有氧運動改善情緒與專注力等。在治療過程中，也會與個案探討性對個人的意義等問題，有助於逐步恢復健康的人際與情感互動。

「因為性議題求助者，最重視保密。」蘇璿允強調，醫療院所都會嚴守個資法律規範並尊重隱私，專業人員會用中立不批判，且接納的立場協助個案，有性成癮困擾的民眾可以放心尋求協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中