清潔保養減量減塑 愛漂亮也愛地球

▲林靜芸醫師建議，愛護地球，可從減少清潔、保養品的瓶瓶罐罐做起；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林靜芸

時常住旅館的人應該都可感受到清潔劑減量，少用拋棄型產品以及不用塑膠包裝的全球共識。保養品使用很多拋棄型產品以及塑膠包裝，我們愛美的同時，可以如何愛地球呢？

購買有效有用產品 不要過度消費

●減量：所謂地球友善指的是降級的保養嗎？完全不是！可從化妝台上的瓶瓶罐罐減量開始。

所有的專家都同意我們用了太多的保養品。洗髮精或沐浴乳只留下需要量，不要過度購買超過所需要的量。其次是將使用步驟簡單化，沒有證據顯示複雜步驟對皮膚有利。建議確定自己需要什麼成份，選用該成分就好。過多的化學物質對皮膚有害。

芝加哥大學皮膚科主任海勒說：「你絕對該把臉上的灰塵、空污以及剝落的皮屑洗掉，但是清潔劑不需按摩顆粒、殺菌劑或收斂劑！」

●專注購買有效以及有用的產品：選擇有科學根據，醫師推薦或是自己長期用過確實有效的產品。所謂名人代言、廣告行銷，並不代表科學實證。如果產品到頭來對皮膚沒有好處（或是只有一點好處），其實是浪費。

保養品的範圍其實只有防曬品、A酸、維他命C，證明有效，至於女性荷爾蒙藥膏抗衰老的療效或副作用尚未有定論；很夯的膠原蛋白則實證醫學證據不足。

●減塑：全世界都為塑膠泛濫煩惱，包裝應選擇玻璃或鋁罐，甚至使用固態免裝瓶，例如面皂、固態沐浴乳等。

至於洗潔劑或保濕含高分子凝集劑的產品，其成分又稱液態塑膠，洗潔時產生的奈米塑膠，進入排水系統後，會污染環境，甚至進入食物鏈，傷害健康，你該避免保養品含有此類成分。

●不要用拋棄式的包裝：拋棄式的包裝會永遠待在地球，大部分都非必需品，例如卸妝棉、卸妝紙等；建議使用傳統老式的面霜護膚。

永續的觀念是為了要在地球生存，愛漂亮同時也要愛地球！

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

