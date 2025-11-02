自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

清潔保養減量減塑 愛漂亮也愛地球

2025/11/02 05:30
清潔保養減量減塑 愛漂亮也愛地球

▲林靜芸醫師建議，愛護地球，可從減少清潔、保養品的瓶瓶罐罐做起；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林靜芸

時常住旅館的人應該都可感受到清潔劑減量，少用拋棄型產品以及不用塑膠包裝的全球共識。保養品使用很多拋棄型產品以及塑膠包裝，我們愛美的同時，可以如何愛地球呢？

購買有效有用產品 不要過度消費

●減量：所謂地球友善指的是降級的保養嗎？完全不是！可從化妝台上的瓶瓶罐罐減量開始。

所有的專家都同意我們用了太多的保養品。洗髮精或沐浴乳只留下需要量，不要過度購買超過所需要的量。其次是將使用步驟簡單化，沒有證據顯示複雜步驟對皮膚有利。建議確定自己需要什麼成份，選用該成分就好。過多的化學物質對皮膚有害。

芝加哥大學皮膚科主任海勒說：「你絕對該把臉上的灰塵、空污以及剝落的皮屑洗掉，但是清潔劑不需按摩顆粒、殺菌劑或收斂劑！」

●專注購買有效以及有用的產品：選擇有科學根據，醫師推薦或是自己長期用過確實有效的產品。所謂名人代言、廣告行銷，並不代表科學實證。如果產品到頭來對皮膚沒有好處（或是只有一點好處），其實是浪費。

保養品的範圍其實只有防曬品、A酸、維他命C，證明有效，至於女性荷爾蒙藥膏抗衰老的療效或副作用尚未有定論；很夯的膠原蛋白則實證醫學證據不足。

●減塑：全世界都為塑膠泛濫煩惱，包裝應選擇玻璃或鋁罐，甚至使用固態免裝瓶，例如面皂、固態沐浴乳等。

至於洗潔劑或保濕含高分子凝集劑的產品，其成分又稱液態塑膠，洗潔時產生的奈米塑膠，進入排水系統後，會污染環境，甚至進入食物鏈，傷害健康，你該避免保養品含有此類成分。

●不要用拋棄式的包裝：拋棄式的包裝會永遠待在地球，大部分都非必需品，例如卸妝棉、卸妝紙等；建議使用傳統老式的面霜護膚。

永續的觀念是為了要在地球生存，愛漂亮同時也要愛地球！

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中