健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

日常照護長輩 簡單藥食膳顧身心

2025/11/02 05:30
日常照護長輩 簡單藥食膳顧身心

▲百合南瓜煎餃。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

日常照護長輩 簡單藥食膳顧身心

▲黃精蓮藕軟骨湯。（照片提供／王儀絜）

超高齡社會來臨，照顧長輩的身心健康成為重要課題。除了居家的環境動線安全及良好照明設施；定期健檢與慢性病用藥管理不可忽略，可善用藥盒避免忘記或重複服藥；日常的適度運動，如散步或伸展操，有助維持肌力與活動力；鼓勵參加樂齡活動，增進人際互動，可避免孤獨與憂鬱的情緒產生；在飲食方面應減少高油、高鹽、高糖料理，注意營養均衡攝取，全方位的關懷，讓長輩能健康安心的生活。

分享兩道適合照顧長輩體力及心情的簡單藥食膳：

◎黃精蓮藕軟骨湯：

●藥食材：黃精、山藥、枸杞、蓮藕、豬軟骨、乾香菇、米酒、鹽。

●步驟：

1.上述藥食材全部洗淨，豬軟骨汆燙備用。

2.將步驟1的藥食材及豬軟骨放入鍋中，加入適量水及米酒後開火，大火煮滾後轉小火，續煮30分鐘，接著加入枸杞，再煮10分鐘。

3.放入少許鹽調味，即可關火，湯碗盛裝上桌。

●功效：

「黃精」性味甘平，可滋陰潤肺、補脾益氣；「山藥」性味甘平，可生津益肺、補脾養胃；「枸杞」性味甘平，可滋補肝腎、益精明目；「蓮藕」性味甘平澀，可清熱除煩、安神益胃；「豬軟骨」含蛋白質、鐵質；「香菇」含膳食纖維、礦物質、維生素B、C。

●小叮嚀：素食者可用腐竹取代豬肉；豬肉亦可用其他肉品取代（如雞肉）。

◎百合南瓜煎餃：

●藥食材：百合、去籽紅棗、南瓜、馬鈴薯、魩仔魚、少許香菜、鹽。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨；南瓜、馬鈴薯切小丁，紅棗剪成條狀備用。

2.將步驟1的藥食材放入電鍋內鍋中，外鍋加入2杯的水，按下開關，待開關跳起後，續燜10分鐘。

3.小心取出電鍋內鍋，將步驟2蒸熟已軟爛的藥食材倒入適當容器，加入少許鹽，再將其拌勻並壓成泥狀，備用。

4.將步驟3的藥膳內餡均勻放入水餃皮包好成型。

5.平底油鍋加入適量的油，待油加熱到適當溫度後轉中小火，依序放入水餃，將水餃皮3面都煎熟上色後，即可起鍋，待稍涼即可食用。

●功效：

「百合」性味甘微寒，可潤肺止咳、清心安神；「紅棗」性味甘溫，可補中益氣、養血安神；「南瓜」性味甘溫，補中益氣、富含多種營養素；「馬鈴薯」含維生素B、C、礦物質（如鉀、鎂）、蛋白質及膳食纖維；「魩仔魚」含鈣質、蛋白質。

●小叮嚀：素食者去魩仔魚即可；若長輩血糖偏高，紅棗可斟酌減量或改用新鮮玉米取代；可將水餃預包冷凍，待需食用時，用電鍋蒸熱亦可。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

