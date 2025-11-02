第二階段公費接種 換50-64歲「左流右新」

▲接種疫苗，不僅是保護自己，更是守護家人、長輩與社會的責任；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者吳亮儀／台北報導

▲疾管署宣布，11/1起，50歲以上民眾可公費接種流感、新冠疫苗。（疾管署提供）

秋冬流感季節來到，疾管署昨起開放50歲到64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗，「左流右新 健康安心」，全國約有4400餘家接種合約院所，提供公費疫苗接種。

保護自己 守護家人與長輩

防疫大使謝祖武及曲艾玲已符合第二階段接種資格，昨亦捲袖接種。謝祖武呼籲民眾接種疫苗，不僅是保護自己，更是守護家人、長輩與社會的責任。曲艾玲每年準時接種流感及新冠疫苗，提醒大家「預防勝於治療」，希望鼓勵更多民眾踴躍接種。

全聯大全聯家樂福設接種站

疾管署長羅一鈞表示，符合施打資格民眾可先透過各地方政府衛生局官網、疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近合約院所，先行電洽院所或站點確認或預約，以免因無開診或人潮眾多而影響接種。全聯、大全聯和家樂福指定門市設置疫苗接種站，方便民眾就近接種公費流感及新冠疫苗。

羅一鈞表示，長者及慢性疾病等高風險族群易在感染流感與新冠病毒後併發重症，增加住院及死亡風險。一般健康成人隨著年齡增長，免疫系統功能也會逐漸下降，感染病毒後發生重症住院的風險將漸增，50歲到64歲族群多是家庭經濟支柱，呼籲此年齡層民眾接種公費疫苗保護自身健康，也讓家人安心。

依據疾管署監測，目前國內流感處於流行期。社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。另國內新冠疫情處低點波動，主流變異株為NB.1.8.1。

羅一鈞指出，公費流感疫苗從10月起開打第一波，統計到10月30日止，1個月來總計接種約431.7萬劑，是歷來最多的紀錄，為去年同期的1.2倍到1.3倍。目前也已接種94.5萬劑新冠疫苗，若打氣持續，疾管署將在月底討論是否再額外增購流感疫苗。

羅一鈞也示警，流感疫情預期本月中才會脫離流行，但隨入冬季後氣溫會逐月下降，疫情可能在12月中下旬捲土重來。根據疾管署統計，上週類流感就診達11萬人次，已連續3週下降，但仍屬於流行期。

為提供不適合接種mRNA疫苗者接種，今年採購共22.5萬劑Novavax JN.1疫苗，已於日前運抵台灣，最快於11月中旬起提供滿12歲以上且尚未接種Moderna LP.8.1疫苗的公費接種對象接種。

