自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

第二階段公費接種 換50-64歲「左流右新」

2025/11/02 05:30
第二階段公費接種 換50-64歲「左流右新」

▲接種疫苗，不僅是保護自己，更是守護家人、長輩與社會的責任；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者吳亮儀／台北報導

第二階段公費接種 換50-64歲「左流右新」

▲疾管署宣布，11/1起，50歲以上民眾可公費接種流感、新冠疫苗。（疾管署提供）

秋冬流感季節來到，疾管署昨起開放50歲到64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗，「左流右新 健康安心」，全國約有4400餘家接種合約院所，提供公費疫苗接種。

保護自己 守護家人與長輩

防疫大使謝祖武及曲艾玲已符合第二階段接種資格，昨亦捲袖接種。謝祖武呼籲民眾接種疫苗，不僅是保護自己，更是守護家人、長輩與社會的責任。曲艾玲每年準時接種流感及新冠疫苗，提醒大家「預防勝於治療」，希望鼓勵更多民眾踴躍接種。

全聯大全聯家樂福設接種站

疾管署長羅一鈞表示，符合施打資格民眾可先透過各地方政府衛生局官網、疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近合約院所，先行電洽院所或站點確認或預約，以免因無開診或人潮眾多而影響接種。全聯、大全聯和家樂福指定門市設置疫苗接種站，方便民眾就近接種公費流感及新冠疫苗。

羅一鈞表示，長者及慢性疾病等高風險族群易在感染流感與新冠病毒後併發重症，增加住院及死亡風險。一般健康成人隨著年齡增長，免疫系統功能也會逐漸下降，感染病毒後發生重症住院的風險將漸增，50歲到64歲族群多是家庭經濟支柱，呼籲此年齡層民眾接種公費疫苗保護自身健康，也讓家人安心。

依據疾管署監測，目前國內流感處於流行期。社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。另國內新冠疫情處低點波動，主流變異株為NB.1.8.1。

羅一鈞指出，公費流感疫苗從10月起開打第一波，統計到10月30日止，1個月來總計接種約431.7萬劑，是歷來最多的紀錄，為去年同期的1.2倍到1.3倍。目前也已接種94.5萬劑新冠疫苗，若打氣持續，疾管署將在月底討論是否再額外增購流感疫苗。

羅一鈞也示警，流感疫情預期本月中才會脫離流行，但隨入冬季後氣溫會逐月下降，疫情可能在12月中下旬捲土重來。根據疾管署統計，上週類流感就診達11萬人次，已連續3週下降，但仍屬於流行期。

為提供不適合接種mRNA疫苗者接種，今年採購共22.5萬劑Novavax JN.1疫苗，已於日前運抵台灣，最快於11月中旬起提供滿12歲以上且尚未接種Moderna LP.8.1疫苗的公費接種對象接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中