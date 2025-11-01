防花生製品滋生黃麴毒素 食藥署制定新衛生管理指引

▲台灣氣候濕熱，花生、玉米等農產品特別容易受黃麴毒素污染，因此食藥署將針對花生脫殼廠制定衛生與品質管理規範。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

黃麴毒素被世界衛生組織列為第一級致癌物，台灣高溫潮濕氣候更助長其生成，不乏知名花生業者因此「翻車」。為從源頭加強管理，衛福部食品藥物管理署預告「花生脫殼業者衛生管理之指引」草案，針對花生脫殼廠制定衛生與品質管理規範，涵蓋人員教育、設備清潔、防潮防蟲、原料驗收與分級選別等，草案預告期至今年12月29日止。

黃麴毒素 列一級致癌物

近年衛生單位抽查加工食品時，花生類產品屢被驗出黃麴毒素超標。像是今年7月台北市衛生局抽驗易受黴菌污染及網購食品，就有3件花生食品檢出黃麴毒素超標，包括知名新竹伴手禮品牌「福源顆粒花生醬」。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，黃麴毒素是由黃麴菌在高溫潮濕環境中分泌的強烈致癌物，其中以B1毒性最強，短期大量攝取可能導致急性肝損傷與肝衰竭，長期暴露則恐引發肝硬化與肝癌。台灣氣候溫濕，花生、玉米等農產品特別容易受污染，且黃麴毒素耐高溫，僅冷藏保存能有效抑制生成。

食藥署食品組副組長蕭惠文說，花生脫殼廠製程雖單純，但若環境潮濕或清潔不當，仍可能滋生黴菌、影響品質。此次草案強調3大管理重點，廠區清潔與病媒防治，須定期清除花生碎屑；原料驗收把關，收貨時應檢查是否潮濕、發霉；分級選別管理，以人工或色選機剔除不良花生仁，確保品質穩定。

她也表示，這份指引提供花生脫殼業者具體的衛生管理依據，若業者另有烘焙、油炸等加工製程，也可參考現行「花生及其製品製造業者符合食品良好衛生規範準則之指引」。衛福部盼藉此協助業者建立標準作業流程，從源頭強化食安把關。

