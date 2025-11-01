限制級
7旬翁跌倒後麻痛難行 微創支架術救援免癱瘓
記者蔡淑媛／台中報導
72歲黃先生心患有血管疾病與皮質酮低下症，今年8月跌倒後，手腳愈來愈沒力氣，最後雙手麻痛到無法抬起。原以為是慢性病造成無力，沒想到雙腳也癱軟到要以輪椅代步。就醫後得知是跌倒造成頸椎第3、4節椎間盤突出，嚴重壓迫脊髓，若延遲治療，恐導致永久性癱瘓。
黃先生接受微創的椎間盤切除合併支架融合手術後，隔天就能舉起雙手，並使用助行器下床行走。
摔倒導致頸椎椎間盤突出壓迫脊髓
台中市立老人復健綜合醫院神經外科主任陳肇烜指出，黃先生就診時，雙手明顯麻痛，右手完全無法舉起，雙腿僅能微微抬起，依賴輪椅代步，檢查出頸椎第3、4節椎間盤突出，嚴重壓迫脊髓，導致脊髓損傷及病變，病程惡化快速，1-2個月時間就造成嚴重的手腳無力，因此建議他趕緊手術，否則可能永久性癱瘓。
黃先生有心血管疾病與皮質酮低下症，長期服用抗凝血藥物與腎臟科治療藥物，麻醉與手術風險極高，術中的心律與血壓不穩、術後傷口血腫比例高，也增加麻醉困難度，加上脖子相對粗短，也提高手術困難度。
醫療團隊在手術前啟動跨科整合照護，包括暫停抗凝血藥、進行心臟超音波檢查及新陳代謝科會診，確保在安全狀態下接受手術。
手術採微創顯微技術完成頸椎椎間盤切除與支架融合，全程約60分鐘，出血量僅5c.c.，降低手術與麻醉負擔。
黃先生術後神經功能明顯改善，麻木感減輕，雙腳恢復力量，成功重拾行動力。
陳肇烜提醒，跌倒是老人常見外傷，即使跌倒當下沒有劇痛等明顯症狀，但如果發現有漸進式麻木或無力等情形，建議盡速就醫，有可能已經脊椎損傷。
