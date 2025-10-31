自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

雷射剜除術 攝護腺肥大患者新選擇

2025/10/31 05:30

▲攝護腺又被稱為前列腺，是男性特有的器官，隨著年齡增長，會有攝護腺肥大問題。（照片提供／彰化基督教醫院）

▲攝護腺又被稱為前列腺，是男性特有的器官，隨著年齡增長，會有攝護腺肥大問題。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／潘岳

隨著歲月推移，人體器官會漸次出現萎縮現象，但攝護腺卻呈現截然相反的特性。超過50歲的男性中，約有50%患有攝護腺肥大，逾80歲的男性中，更高達80%以上有攝護腺肥大問題。

攝護腺又被稱為前列腺，是男性特有的器官，位於直腸前端及膀胱下方，尿道從中間經過。攝護腺的主要功能包括調控尿流速度以及參與精液的生成和射精。隨著年齡增加，攝護腺會逐漸增生，對尿道造成壓迫，引起一系列泌尿相關的症狀，統稱為下泌尿道症狀（LUTS）。這些症狀包括急尿、頻尿、尿流細小、夜尿、膀胱無法完全排空、解尿困難等，對個體的生活品質造成明顯影響。

在臨床上，評估攝護腺肥大的嚴重程度有許多方法，例如使用攝護腺症狀分數量表、生活品質量表、肛門指診檢查、尿流速，或是經直腸攝護腺超音波、核磁共振，也可以測量血液中的攝護腺特異抗原（PSA）等生理指標。

根據檢查的結果，症狀較明顯者可以考慮開始藥物治療，包括甲型交感神經抑制劑、男性荷爾蒙抑制劑等，但需謹慎評估藥物的副作用。

出血量低 安全度較高

手術治療通常在藥物治療效果不佳或出現嚴重併發症（如反覆尿滯留、反覆泌尿系統感染、合併膀胱結石、血尿、腎水腫、膀胱憩室等）時被考慮。近年來，經尿道攝護腺雷射剜除手術作為1種新興選項備受矚目。相較於傳統手術方法，這種方法的優勢包括低出血量和較高的安全度。特別對於攝護腺較大（超過80毫升）或存在多重共病的病患，剜除術被視為有效的治療方式，不僅能避免再次手術的風險，同時節省手術時間，減少出血和麻醉的風險。

（作者為彰化基督教醫院泌尿外科醫師）

