隱形殺手肺癌 早期發現存活率逾9成

肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，被譽為「隱形殺手」，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期，若能在第一期就發現，五年存活率可高達九成以上，因此「早期篩檢」成為戰勝肺癌的關鍵。

兩大高風險族群 健保免費篩檢

北市聯醫指出，為協助民眾及早偵測，國民健康署提供免費「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢服務，目前政府補助的肺癌篩檢對象鎖定兩大高風險族群，可免費接受篩檢，這項檢查快速、安全、輻射劑量低，是目前唯一經國際實證能有效偵測早期肺癌的工具。

根據規定，不論以哪一種資格接受篩檢，若目前仍有吸菸行為，皆須同意同步參與戒菸服務，讓篩檢與預防能夠並行，真正降低疾病風險。

北市聯醫說明，兩大高風險族群為，第一：具肺癌家族史者，包含45至74歲的男性，或是40到74歲的女性，若其父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌，即符合資格。第二：重度吸菸者，包含50到74歲的民眾，吸菸史為每日1包持續20年以上，且目前仍吸菸或戒菸未滿15年者。

柯宏叡也指出，若篩檢結果發現肺部結節，民眾無須過度擔心，約95％的結節屬良性。醫師會依據國際標準指引，安排定期追蹤與必要的後續檢查，以確保安全

醫師同時提醒，肺癌的發生與吸菸、空氣污染、油煙暴露及家族遺傳等因素密切相關，除了定期篩檢外，戒菸、保持良好生活習慣與維持居家空氣品質，也是預防肺癌的重要關鍵。

