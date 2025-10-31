自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

年輕人反覆血便 竟是罕見瘜肉

2025/10/31 05:30

▲長期血便別輕忽，要小心可能是其他病變；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲長期血便別輕忽，要小心可能是其他病變；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳凱祥

血便是常見的腸道警訊，許多人直覺認定是痔瘡，但若長期未癒，就應提高警覺。

1名年僅25歲的年輕男子因反覆血便就醫，當時他臉色蒼白，血紅素竟只有4gm/dL，遠低於正常男性的13至17gm/dL，已達重度貧血程度。檢查發現，直腸與肛門交界處長了1顆2公分平方大小的瘜肉，因排便持續摩擦而反覆出血。病理切片證實為較為罕見的「發炎性泄殖腔瘜肉」。

發炎性泄殖腔瘜肉 年發生率極低

「發炎性泄殖腔瘜肉」好發於30至60歲成年人，年發生率極低，僅約每10萬人1至3.6人。雖然年輕人並不常見，但絕非沒有，因此收治的25歲的病人格外值得注意。雖然病名有「瘜肉」二字，但它與一般可能轉為惡性腫瘤的腺瘤性瘜肉不同，本質上不是真正的腫瘤，而是1種因長期慢性刺激造成的發炎性增生。例如排便過度用力，或其他原因導致黏膜受損，都可能是誘發因子。

其外觀與痔瘡或腫瘤略有不同，臨床難以單憑肉眼判斷。常見症狀除直腸出血，甚至導致貧血；有些病人會感到肛門不適或分泌物增加；也有人完全沒症狀，只在健檢時意外發現。這就是為何醫師常提醒大家：血便千萬不要自行判斷，更不要因為害羞或心存僥倖而延誤治療。

外觀與痔瘡、腫瘤不同 屬良性病變

手術切除是治療「發炎性泄殖腔瘜肉」的唯一解方。年輕男子接受經肛門腫瘤切除術，優點是傷口小、復原快，手術隔天即可出院。不過，儘管「發炎性泄殖腔瘜肉」屬於良性病變，國外研究顯示，極少數個案仍有惡性變化風險，因此術後仍需定期追蹤，確保健康。

血便的原因非常多，常見如痔瘡、肛裂，但也可能是更嚴重的大腸直腸癌或發炎性腸道疾病。若血便伴隨體重減輕、貧血等警訊，更要盡快就醫。唯有透過門診大腸鏡檢查與病理分析，才能精準找出病因對症下藥。

年輕不代表擁有健康保證，面對身體發出的任何異常訊號，千萬別掉以輕心。及早檢查、正確治療，才是守護健康的不二法門。

（作者為台中慈濟醫院大腸直腸外科醫師）

年輕人反覆血便 竟是罕見瘜肉

▲陳凱祥醫師提醒，出現血便別輕忽，應透過大腸鏡檢查與病理分析，才能找出真正病因並及早治療。
（照片提供／陳凱祥）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中