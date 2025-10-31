年輕人反覆血便 竟是罕見瘜肉

▲長期血便別輕忽，要小心可能是其他病變；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳凱祥

血便是常見的腸道警訊，許多人直覺認定是痔瘡，但若長期未癒，就應提高警覺。

1名年僅25歲的年輕男子因反覆血便就醫，當時他臉色蒼白，血紅素竟只有4gm/dL，遠低於正常男性的13至17gm/dL，已達重度貧血程度。檢查發現，直腸與肛門交界處長了1顆2公分平方大小的瘜肉，因排便持續摩擦而反覆出血。病理切片證實為較為罕見的「發炎性泄殖腔瘜肉」。

請繼續往下閱讀...

發炎性泄殖腔瘜肉 年發生率極低

「發炎性泄殖腔瘜肉」好發於30至60歲成年人，年發生率極低，僅約每10萬人1至3.6人。雖然年輕人並不常見，但絕非沒有，因此收治的25歲的病人格外值得注意。雖然病名有「瘜肉」二字，但它與一般可能轉為惡性腫瘤的腺瘤性瘜肉不同，本質上不是真正的腫瘤，而是1種因長期慢性刺激造成的發炎性增生。例如排便過度用力，或其他原因導致黏膜受損，都可能是誘發因子。

其外觀與痔瘡或腫瘤略有不同，臨床難以單憑肉眼判斷。常見症狀除直腸出血，甚至導致貧血；有些病人會感到肛門不適或分泌物增加；也有人完全沒症狀，只在健檢時意外發現。這就是為何醫師常提醒大家：血便千萬不要自行判斷，更不要因為害羞或心存僥倖而延誤治療。

外觀與痔瘡、腫瘤不同 屬良性病變

手術切除是治療「發炎性泄殖腔瘜肉」的唯一解方。年輕男子接受經肛門腫瘤切除術，優點是傷口小、復原快，手術隔天即可出院。不過，儘管「發炎性泄殖腔瘜肉」屬於良性病變，國外研究顯示，極少數個案仍有惡性變化風險，因此術後仍需定期追蹤，確保健康。

血便的原因非常多，常見如痔瘡、肛裂，但也可能是更嚴重的大腸直腸癌或發炎性腸道疾病。若血便伴隨體重減輕、貧血等警訊，更要盡快就醫。唯有透過門診大腸鏡檢查與病理分析，才能精準找出病因對症下藥。

年輕不代表擁有健康保證，面對身體發出的任何異常訊號，千萬別掉以輕心。及早檢查、正確治療，才是守護健康的不二法門。

（作者為台中慈濟醫院大腸直腸外科醫師）

▲陳凱祥醫師提醒，出現血便別輕忽，應透過大腸鏡檢查與病理分析，才能找出真正病因並及早治療。

（照片提供／陳凱祥）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法