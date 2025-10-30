限制級
童脊椎畸形像小山 電腦導航矯正除大患
記者王俊忠／台南報導
1名12歲男童因脊椎先天嚴重畸形就醫，經醫師診斷男童脊椎側彎角度已達115度，彎下腰時像揹1座小山似的，對生活與社交有很大影響。男童、家屬和醫師討論後決定接受結合電腦導航技術的自費先進脊椎矯正手術，植入螺釘的手術時間約14小時，脊椎軸線恢復良好，也無神經等其他併發症。
減少螺釘偏移風險 降低病人輻射暴露
成大醫院脊椎外科醫師林政立表示，傳統脊椎畸形矯正手術，必須仰賴術前影像與術中經驗判斷，誤差容忍度極低，稍有偏差就可能影響神經功能。成醫複合式手術室整合可移動式CT（電腦斷層）影像系統與導航平台，包括即時電腦斷層掃描、手術電腦導航與神經監測等技術，不僅能將椎弓根螺釘的精準度提升至95-100%，降低神經或血管損傷風險，也降低病人輻射暴露、縮短住院天數，減少再手術機率，提升手術安全性與患者滿意度。
林政立說，有多篇國際文獻顯示，應用導航輔助的手術，能減少40%以上重大螺釘偏移風險，並降低病人整體輻射劑量達90%。
高階影像導引與AI智慧手術，除了脊椎畸形矯正，也可應用在清醒開顱手術、腦瘤切除、血管重建及骨盆腫瘤等多項手術。未來將結合AI導航、機械手臂與虛擬實境技術，讓手術執行更安全、更精準。
