自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腫瘤惹禍臉變形 3D列印精準重建下顎

2025/10/30 05:30
腫瘤惹禍臉變形 3D列印精準重建下顎

▲3D電腦斷層顯示，患者的左下顎腫脹，進一步診斷為下顎骨良性腫瘤作怪。（彰化秀傳醫院提供）

記者張聰秋／彰化報導

腫瘤惹禍臉變形 3D列印精準重建下顎

▲林楠瑾醫師說明個案治療過程。（彰化秀傳醫院提供）

1名18歲的女大生發現自己臉型逐漸不對稱、左下顎隆起明顯，咬合出現異常，經轉診就醫後，確診為下顎骨良性腫瘤，接受3D列印輔助精準切除腫瘤，並運用「重疊腓骨皮瓣重建」技術重建下顎，讓患者恢復自然外觀與口腔功能，成功重拾自信與笑容。

腫瘤惹禍臉變形 3D列印精準重建下顎

▲手術前用咬合模擬的3D列印成品，製作顎骨立體模型，模擬腫瘤切除與重建角度。（彰化秀傳醫院提供）

重疊腓骨皮瓣重建 女大生重拾笑容

彰化秀傳醫院口腔顎面外科醫師林楠瑾指出，女大生的病理檢查證實為良性齒源性腫瘤的牙骨質骨化纖維瘤，此病多發於20至40歲女性，這位女大生在18歲就發病，相當罕見，若未及早治療，腫瘤會造成顎骨變形、臉部不對稱與咀嚼障礙。

林楠瑾說，為兼顧腫瘤切除與顏面重建，醫療團隊術前以3D列印技術製作病人顎骨立體模型，模擬手術切除範圍與骨重建角度，並以手術導引板輔助，確保能清楚辨識齒槽神經位置及腫瘤邊界，在完整切除腫瘤的同時，也成功保留下唇感覺與口腔功能。

他指出，腫瘤切除後，由口腔顎面外科醫師黃冠閔接手進行「重疊腓骨皮瓣重建」手術，取病患小腿腓骨骨段及皮瓣移植至下顎缺損處，再以精密鈦板固定。此技術能恢復顎骨支撐結構，並預留日後植牙的骨量，術前團隊也依全口重建（All-on-X）原則，預先規劃植牙位置，確保術後可重建自然咬合與咀嚼功能。

女大生經過長時間手術與復原，臉型恢復對稱，她告訴醫師：「以前我都不敢照鏡子，現在能笑得很自然，真的很感謝醫師！」

林楠瑾提醒，若出現臉部不明腫脹、咬合不正或臉型變化，應盡早就醫，別輕忽顎骨異狀，以免延誤治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中