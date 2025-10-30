腫瘤惹禍臉變形 3D列印精準重建下顎

▲3D電腦斷層顯示，患者的左下顎腫脹，進一步診斷為下顎骨良性腫瘤作怪。（彰化秀傳醫院提供）

記者張聰秋／彰化報導

▲林楠瑾醫師說明個案治療過程。（彰化秀傳醫院提供）

1名18歲的女大生發現自己臉型逐漸不對稱、左下顎隆起明顯，咬合出現異常，經轉診就醫後，確診為下顎骨良性腫瘤，接受3D列印輔助精準切除腫瘤，並運用「重疊腓骨皮瓣重建」技術重建下顎，讓患者恢復自然外觀與口腔功能，成功重拾自信與笑容。

▲手術前用咬合模擬的3D列印成品，製作顎骨立體模型，模擬腫瘤切除與重建角度。（彰化秀傳醫院提供）

重疊腓骨皮瓣重建 女大生重拾笑容

彰化秀傳醫院口腔顎面外科醫師林楠瑾指出，女大生的病理檢查證實為良性齒源性腫瘤的牙骨質骨化纖維瘤，此病多發於20至40歲女性，這位女大生在18歲就發病，相當罕見，若未及早治療，腫瘤會造成顎骨變形、臉部不對稱與咀嚼障礙。

林楠瑾說，為兼顧腫瘤切除與顏面重建，醫療團隊術前以3D列印技術製作病人顎骨立體模型，模擬手術切除範圍與骨重建角度，並以手術導引板輔助，確保能清楚辨識齒槽神經位置及腫瘤邊界，在完整切除腫瘤的同時，也成功保留下唇感覺與口腔功能。

他指出，腫瘤切除後，由口腔顎面外科醫師黃冠閔接手進行「重疊腓骨皮瓣重建」手術，取病患小腿腓骨骨段及皮瓣移植至下顎缺損處，再以精密鈦板固定。此技術能恢復顎骨支撐結構，並預留日後植牙的骨量，術前團隊也依全口重建（All-on-X）原則，預先規劃植牙位置，確保術後可重建自然咬合與咀嚼功能。

女大生經過長時間手術與復原，臉型恢復對稱，她告訴醫師：「以前我都不敢照鏡子，現在能笑得很自然，真的很感謝醫師！」

林楠瑾提醒，若出現臉部不明腫脹、咬合不正或臉型變化，應盡早就醫，別輕忽顎骨異狀，以免延誤治療時機。

