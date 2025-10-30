「燃脂生髮」新發現 台大研究 全球瘋傳

▲研究發現，當皮膚受到刺激時，皮下脂肪細胞會釋放脂肪酸，為毛囊幹細胞「充電」，喚醒休眠毛囊長出新髮；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔、楊媛婷／台北報導

▲林頌然醫師率領的團隊揭開皮膚與毛囊間的神祕機制，研究成果登上最新一期國際權威期刊《Cell Metabolism》（細胞代謝）。（研究團隊提供）

頭皮竟會「燃燒自己的脂肪」來長頭髮！台大醫院醫學研究部主任林頌然率領團隊揭開皮膚與毛囊間的神祕機制，研究發現，當皮膚受到刺激時，皮下脂肪細胞會釋放脂肪酸，為毛囊幹細胞「充電」，喚醒休眠毛囊長出新髮，成果近日登上國際權威期刊《Cell Metabolism》（細胞代謝），外媒報導後掀起熱議，吸引超過1800萬人次觀看。

▲小鼠塗擦特定脂肪酸會促進毛髮再生。（擷取自論文內容）

外媒報導 吸引逾1800萬人次觀看

林頌然表示，靈感來自臨床觀察，「常摩擦或抓癢的地方毛會變多，或打石膏後拆掉的地方毛也會比較濃。」這是常見現象，卻少有人想過背後原因。研究團隊以小鼠與人體毛囊細胞實驗發現，當皮膚接觸洗髮精成分月桂醇硫酸鈉時，會出現紅、腫、癢的接觸性皮膚炎，發炎反應延伸至皮下脂肪層，促使脂肪細胞釋放油酸與棕櫚油酸等脂肪酸，成為毛囊幹細胞的能量來源。

「毛囊幹細胞平常都在睡覺，有了這些脂肪酸就像被充飽電，開始長毛。」研究人員指出，這種短暫發炎並非壞事，反而是身體啟動修復的自然機制，可能是哺乳動物演化留下的防禦本能。團隊進一步發現，將這些天然脂肪酸塗在小鼠皮膚上，即使沒有外傷，也能促進毛髮再生，人體毛囊細胞的實驗結果也一致。

不過實驗也發現，只有單元不飽和脂肪酸棕櫚油酸（C16:1）與油酸（C18:1）能喚醒毛囊幹細胞，讓剃毛後的小鼠在20天內長出新毛，其他脂肪酸則完全無效。團隊指出，這些脂肪酸天然存在於人體與植物油中，安全性高，未來研究將釐清最適濃度與配方，為開發外用生髮產品打下基礎，另如過去治療圓形禿常以「引發皮膚炎」刺激毛囊，但患者得忍受半年搔癢不適，這次的發現或許能帶來更溫和的新解方，為再生醫學與脫髮治療開啟新契機。

