自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

假日輕急症中心 6都13據點週日上路

2025/10/30 05:30
假日輕急症中心 6都13據點週日上路

▲6都民眾從11月2日起，若假日有急診需求，或可至當地的假日輕急症中心就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

為解決急診壅塞問題，衛福部將自11月1日起啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，預計本週日（11月2日）正式營運，率先在6都設置13處據點提供假日門診服務，地點名單昨天公佈，提供民眾假日就醫新選擇，承辦院所最高可獲175萬元獎勵金，盼藉分流機制讓急診資源回歸重症照護。

分流機制 讓資源回歸重症照護

UCC全國13處據點分別為，台北市3處（聯合醫院林森院區、昆明院區、信義門診部）、新北市2處（恩樺醫院、怡和醫院）、桃園市4處（龍潭敏盛、大園敏盛、大明醫院、中美醫院）、台中市2處（台安醫院雙十分院、家健聯合診所）、台南市1處（永川醫院），以及高雄市1處（文雄醫院）。

健保署公布，UCC試辦期間自2025年11月1日至2026年12月31日，主要設於衛生所、無急診的地區醫院或大型診所，診療時間為週日及國定假日上午8點至晚間12點（兩班制），服務以內（兒）科與外（骨）科為主，耳鼻喉科與眼科可依需求設置或採遠距會診，收案對象以檢傷分類第3至第5級病人為主，不得開立慢性病處方箋，若遇緊急或複雜病況，則啟動「綠色通道」轉送後援醫院。

改至UCC就醫 至少可省下600元

為鼓勵參與，每家承作院所可獲開辦獎勵35萬元、營運獎勵每月10萬元（上限140萬元）。醫師白班給付1.5萬元、夜班2萬元，護理人員白班4千、夜班6千元；遇4天以上連假，醫師與護理費加倍發放，醫療費用再加3成。

UCC將比照基層急診部分負擔150元，再加上掛號費即為民眾實際支出，比起直衝醫學中心至少可省下600元。健保署說明，民眾在週日或連續假日有就醫需求，若為出院者，先電話諮詢原住院院所，若為符合以下症狀者，可至UCC看診。

UCC主要收治5類患者，發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口、小兒急性不適，其他緊急情況建議直接前往急診或撥119。

根據計畫內容，UCC的設置不僅紓解急診壅塞，也能在疫情或災害時轉為急救中心，強化地方醫療韌性。同時也設有3大監測指標，包括病人轉診率、3日內再急診率、急診壅塞醫院輕症病人下降率，將透過每月監測掌握政策效益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中