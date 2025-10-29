童「血輪眼」、手腳紅腫 確診川崎病

▲病童經治療後，症狀大幅改善。（亞大醫院提供）

▲病童的手腳末端紅腫。（亞大醫院提供）

2歲男童「和和」連續多日反覆發燒，媽媽發現他雙眼佈滿血絲、嘴唇乾裂發紅、手腳「腫得像麵龜」且煩躁不安，診所醫師察覺有異建議盡快送急診，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉，讓媽媽放下心中大石。

▲病童出現多形性皮疹等川崎病症狀。（亞大醫院提供）

醫提醒 容易傷及冠狀動脈

亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，病童到院後立刻安排抽血，發炎指數明顯上升，白血球、肝指數偏高，且有輕度貧血症狀，進一步做心臟超音波，發現冠狀動脈有周邊白亮及末段無漸縮徵兆，確認是川崎病，立即給予靜脈注射免疫球蛋白與阿斯匹靈治療，2天後順利退燒，精神也漸漸恢復。

邱俊諫指出，川崎病是1種侵犯兒童全身性血管的血管炎，尤其特別容易傷及供應心臟血液的冠狀動脈，1967年時由日本醫師川崎富作首次提出，他憑藉臨床觀察歸納，發現這個疾病至今仍是亞洲兒童最常見後天性心臟疾病之一，根據國內統計，每年每10萬名兒童中約有83人患病，其中冬季與初春為好發季節。

邱俊諫強調，目前致病原因尚未完全明確，學界推測可能與免疫系統對感染性或環境因子的異常反應有關，至於診斷條件除了發燒持續5天以上外，須包括以5項特徵中至少4項，例如雙眼結膜充血、口腔黏膜症狀（唇紅舌紅、草莓舌）、手腳末端紅腫、多形性皮疹、頸部單側淋巴結腫大等。

目前標準治療是在發病10天內施打靜脈注射免疫球蛋白，可大幅降低冠狀動脈併發症、血管瘤風險，同時在急性期合併高劑量阿斯匹靈，即使無冠狀動脈變化，出院後患者仍要服用低劑量阿斯匹靈6至8週，預防血栓，即使完全康復，因發炎過血管內壁與正常兒童不同，出院後仍需定期追蹤，持續守護孩子心臟健康。

