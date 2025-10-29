自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

11月起》第二階段左流右新 50歲以上免費接種

2025/10/29 05:30
11月起》第二階段左流右新 50歲以上免費接種

▲疾管署署長羅一鈞表示，公費抗流感藥物擴大使用政策延長至11月15日。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

11月起》第二階段左流右新 50歲以上免費接種

▲第2階段「左流右新」也將於11月1日開打，50至64歲族群可同時接種流感與新冠疫苗；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

國內流感疫情仍處高原期，腸病毒傳播風險也未退燒，疾管署昨公布最新疫情監測，上週全國急門診就診人次約11萬人，雖較前週下降16.6%，但仍新增38例流感併發重症與13例死亡病例，為降低重症風險，公費抗流感藥物擴大使用將延長至11月15日，讓民眾就醫能即時用藥防重症，此外國內再新增1例腸病毒併發重症個案，提醒家長提高警覺。

家樂福首度設站

第2階段「左流右新」將於11月1日開打，50至64歲族群可同時接種流感與新冠疫苗。疾管署署長羅一鈞表示，今年流感疫苗接種踴躍，預估10月底將達450萬人次，創歷年新高，第2階段將再釋出約220萬劑公費疫苗，若需求仍高，疾管署將視情況追加採購。

羅一鈞指出，今年家樂福首度加入接種通路，全台32家門市與全聯、大全聯共設約120個據點，讓民眾「買東西也能打疫苗」，部分通路還有小禮物鼓勵接種。除公費疫苗外，市面仍有約30萬劑自費疫苗可選購，他提醒，鄰近日、韓與香港疫情升溫，若近期有出國計畫又不符公費資格，建議可自費接種以強化保護力。

新冠疫情方面，副署長曾淑慧指出，國內疫情維持低點，上週急門診約1300人次，但國際疫情升溫、陽性率仍高，民眾應儘早接種疫苗。而22.5萬劑Novavax疫苗已抵台，預計11月中旬開打。

此外，腸病毒威脅仍在，疾管署防疫醫師林詠青指出，北部新增1例新生兒腸病毒重症，為1名未滿月女嬰，出生第4天即出現發燒與呼吸急促症狀，確診感染克沙奇A16型並併發腦炎，所幸經治療已康復出院，初步研判可能為周產期母嬰傳播所致。

腸病毒重症增1例

未滿月嬰併發腦炎

疾管署統計，第43週全國腸病毒門急診就診人次為8478人次，雖較前週下降5.7%，但今年已累計18例重症、8例死亡，創近6年同期新高，其中新生兒重症達15例。呼籲家長應勤洗手、保持環境清潔，若幼兒出現嗜睡、手腳無力或呼吸急促等警訊，應立即就醫。

