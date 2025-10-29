自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腸道潰瘍吃藥也未見效 醫揪感染無毒梭菌惹禍

2025/10/29 05:30
腸道潰瘍吃藥也未見效 醫揪感染無毒梭菌惹禍

▲潰瘍性結腸炎讓患者飽受劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

腸道潰瘍吃藥也未見效 醫揪感染無毒梭菌惹禍

▲林口長庚副院長邱政洵（左）和微菌治療中心主任李柏賢（右）說明腸道微菌叢植入治療。（記者林志怡攝）

腸道菌相與人體健康息息相關，許多發炎性腸道疾病患者腸道內會檢出「困難梭菌」感染，透過萬古黴素或腸道微菌叢植入治療就有機會改善。但1名22歲女性長期受潰瘍性結腸炎困擾，困難梭菌檢驗卻是陰性，經檢驗才鎖定真正的致病元兇「無毒梭菌」，對症治療後，順利痊癒，不再復發。

腸道潰瘍吃藥也未見效 醫揪感染無毒梭菌惹禍

▲長庚醫療團隊發現無毒梭菌的威脅性。（記者林志怡攝）

22歲女 飽受血便之苦2年

1名22歲年輕女性因潰瘍性結腸炎，長達2年飽受劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾，甚至因此留職停薪，長期困在家中。醫療團隊原懷疑是「困難梭菌」感染惹禍，但長庚醫院利用先進質譜儀技術檢驗確認是「無毒梭菌」感染所致，經針對性抗生素治療後，患者的症狀完全解除且不再復發，生活重回正軌。

林口長庚副院長邱政洵說明，發炎性腸道疾病患者的困難梭菌感染率是一般族群的2.5至8倍，第一線治療用藥為萬古黴素，但長庚團隊先前發現，有個案診斷為困難梭菌感染，使用萬古黴素後症狀一度改善，但數天後再度出現腹瀉、血便，經全基因鑑定確認是「無毒梭菌」感染。

無毒梭菌不只具有萬古黴素抗藥性，對於腸道有更強的穿透性，嚴重時會造成敗血症及腹腔內感染。林口長庚微菌治療中心主任李柏賢指出，無毒梭菌外觀與困難梭菌外觀相似，傳統培養很難分辨，感染者30天死亡率高達14.5%，整體死亡率落在23%。

長庚「質譜儀技術」抓出元兇

李柏賢也提到，發炎性腸道疾病患者急性發作並住院期間，有39%檢出無害梭菌、32%檢出困難梭菌，另有14%為合併感染，且合併感染個案若僅使用萬古黴素治療，減少困難梭菌的同時，也可能會創造無毒梭菌的增生空間，讓症狀進一步惡化。

李柏賢說，只要醫師在診斷時開立困難梭菌培養，長庚檢驗團隊也會同步透過質譜儀技術，確認有無無毒梭菌感染情況，以利對症下藥。

李柏賢也提到，人體的細菌量約為細胞的1.3倍，腸道菌相多樣性是健康的關鍵指標之一，長庚醫院推出台灣「腸道微菌叢全基因分析」服務，可分析超過14萬種微生物與抗藥基因，並協助判斷腸炎、大腸癌、帕金森氏症等疾病風險，有助於及早發現疾病警訊，擬定個人化健康管理策略。

