長短腳差7公分 翁靠精準關節手術揮別跛腳

▲黃姓老翁的長短腿（左）在手術後（右）大幅改善。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲江福財醫師表示，長短腳並非單純外觀問題，若差距超過3公分以上，長期下來恐導致膝關節退化等後遺症。 （豐原醫院提供）

87歲黃姓老翁年輕時，左側股骨骨折，因治療不佳致骨癒合不良，並出現內翻變形，造成下肢雙腳出現約2公分的長度差距，最後更擴大至近7公分，長年深受長短腳與膝蓋疼痛所苦，不僅步態不穩，更引發腰部與下肢不適，在接受人工膝關節置換手術後，成功改善症狀，重拾穩健步伐。

衛生福利部豐原醫院骨科醫師江福財指出，黃翁術前必須依靠不斷加高鞋墊來補償下肢長度差異，但仍難以正常行走，經常出現腰痠、下肢疼痛，更因長期負重不均導致左膝關節嚴重退化，疼痛加劇，無法久站或長時間行走，日常生活與工作效率大受影響。

黃翁手術困難度在於要同時面對「陳舊性股骨骨折造成的骨骼變形」與「長達7公分的下肢長度差距」，因此，除了進行人工關節置換，還需進行精準的韌帶平衡，經輔以電腦導航與影像輔助技術，在修正骨骼角度的同時兼顧關節周圍韌帶平衡，避免造成膝關節不穩定，行動困難。

江福財表示，黃翁手術並未採用截骨矯正方式，而是單靠人工膝關節置換，直接解決患者最在意的長短腳問題，最終成功將雙腿長度差縮小至約2.5公分，大幅改善步態，術後患者無需輔具即可下床行走，逐步恢復生活自理能力，但術後仍須持續進行肌力訓練與步態矯正，以確保關節穩定性，並定期回診追蹤。

江福財強調，長短腳常見成因包括：骨折後畸形癒合、髖關節發育不良與脊椎疾病等，若差距逾3公分，長期恐導致膝關節退化、骨盆傾斜、脊椎側彎及下背痛等後遺症，提醒民眾若發現鞋底磨損不對稱、走路一跛一跛或長期腰背疼痛，應及早就醫檢查，除可透過鞋墊補償、物理治療等改善，必要時手術矯正，及早治療，才能避免關節退化與生活功能受限。

