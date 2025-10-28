小紅莓化療造成心肌損傷 有解！

▲全球約有30萬至120萬名接受「小紅莓」化療的康復者，出現不同程度的慢性心臟衰竭；示意圖。（陽明交大提供）

記者林曉雲／台北報導

▲左圖為使用「小紅莓」治療後的小鼠心肌細胞，黑色類似峽谷的地方為心肌受損；右圖使用橙皮素後可看見受損的地方慢慢復原。（陽明交大提供）

全球約有30萬至120萬名「小紅莓（癌症化療藥 Doxorubicin）」化療的康復者，出現不同程度的慢性心臟衰竭。國內研究團隊找到新解方「柑橘萃取物─橙皮素（Hesperetin）」，有機會緩解副作用，又不影響抗癌療效，研究成果已刊登在今年8月的國際期刊《Redox Biology（氧化還原生物學）》上。

▲陽明交大特聘教授蔡亭芬（前排右）與教授傅淑玲（前排左）等合組的研究團隊，找到「柑橘萃取物─橙皮素（Hesperetin）」有機會緩解「小紅莓」副作用，又不影響抗癌療效。（陽明交大提供）

陽明交大研究登上國際期刊

「小紅莓」化療藥是治療乳癌、淋巴癌、血癌、卵巢癌的常見用藥，臨床使用超過50年，但其心臟毒性讓病人承受心臟功能衰竭的風險。陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬與傳統醫藥研究所教授傅淑玲、國家衛生研究院、林口長庚醫院共同組成的研究團隊發現，小紅莓會抑制心肌細胞中長壽基因CISD2的表現，使粒線體與鈣離子調控失衡，導致心臟收縮與節律出現問題，但橙皮素可重新啟動長壽基因CISD2，減少心肌細胞受損，撐起心臟保護傘。

「橙皮素」有機會緩和副作用

而在動物實驗中，小紅莓處理的長腫瘤小鼠在注射橙皮素後，顯著改善心臟功能，腫瘤體積也明顯縮小。研究團隊並運用由美國史丹福大學提供的人類誘導性多能幹細胞（iPSC）衍生的心肌細胞加以驗證，強化支持橙皮素臨床應用的潛力。

蔡亭芬表示，橙皮素是從柑橘類果皮中的橙皮苷轉化而成，但兩者不同，柑橘類果皮含有橙皮苷，人體吸收率差，需要經腸道益生菌轉化為橙皮素後，才是長壽基因的促進劑，直接吃柑橘果皮並不等於補充到足量的橙皮素，若能運用益生菌產製橙皮素，作為功能性食品，可緩解小紅莓化療心毒性，將是未來CISD2長壽基因促進劑的新應用。

國衛院分子與基因醫學研究所博士周奕如、長庚醫院副院長葉集孝為共同第一作者。葉集孝表示，小紅莓造成心臟毒性，5%到9%患者出現明顯的心臟衰竭或心肌病變，另約4%到10%病人在10年內出現慢性心臟衰竭，橙皮素將帶來全新的治療契機。

