虛擬健保卡核發116萬張 獎勵「非典型醫療場域」投入
記者邱芷柔／專題報導
虛擬健保卡申辦人數逐年攀升，截至今年8月底，全國累計核發已達116萬2815張，比起2022年底僅38萬9243張，3年間成長超過2倍。健保署強調，虛擬卡不是要取代實體卡，而是提供另一種就醫選擇。
3年成長逾2倍
除了申辦人數增加，提供服務的院所也逐步擴大，健保署統計，從2022年的317家到今年8月已達531家。在醫療院所中，服務件數前段班幾乎被大型醫學中心包辦，2024年由林口長庚、高雄長庚以及中國醫藥大學附設醫院分居前三名。而在「非典型醫療場域」中，表現最突出的有羅東博愛居家護理所、馬偕居家護理所與羅東博愛醫院。就醫科別則以中醫科、家醫科和消化內科最常見。
健保署長陳亮妤表示，虛擬卡在居家醫療、居家透析、遠距診療、在宅急症照護等「非典型醫療場域」更有發展空間，因為這些情境下實體卡使用較不方便，接下來推動重點也將鎖定這些領域，並搭配獎勵措施，鼓勵更多醫療院所投入。
陳亮妤指出，健保署已設計綁定獎勵，鼓勵醫事人員協助病人開通虛擬卡，並把服務使用情況納入獎勵指標，帶動更多院所加入各類計畫，如居家醫療整合、遠距醫療、在宅透析或居家急症照護等。
