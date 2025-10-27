中國附醫虛擬卡使用逾3萬人次 中榮推動2個月用量暴增3倍

▲健保署推動「虛擬健保卡」，功能等同實體卡。（記者蔡淑媛攝）

健保署推動虛擬健保卡，中國醫藥大學附設醫院服務使用量逾3萬人次，曾獲全國虛擬健保卡使用量第一，強調結合院內醫點通APP，提升看診效率和就醫便利；台中榮總於今年推動，2個月使用人數增加3倍；中華民國診所協會全國全聯會則強調，診所是微型企業，各診所數位資訊落差大以及看診狀況不同，建議政府整合雲端健保數位系統納入。

健保署協助診所納入系統

台中榮總今年7月陸續推動洗腎腹膜透析患者、護理人員使用虛擬健保卡，使用率大幅提高，門診部主任滕傑林表示，病患反映甚佳，忘記帶健保卡也不用怕，透過虛擬健保卡一樣能門診報到、看診、領藥，再結合電子支付，「一條龍」完成就醫；門診時醫師透過授權認證只要30秒，也能讀到患者的雲端藥歷等就醫資料，覺得便利，也有患者建議透過虛擬卡在院區內異地網路報到，減少等待時間，提高就醫效率。

中國附醫院長周德陽表示，結合APP串接增加就醫便利性，患者到醫院門口就能多科報到，不用擠到診間前，APP也提供看診號碼進度；雲林分院兒科也有家長使用虛擬健保卡，表示帶孩子就醫不用到處找健保卡。

小兒科診所開業醫師施勝桓指出，如果患者習慣用健保虛擬卡就會建置；診所全聯會理事長廖文鎮則認為，增設虛擬卡業務增加作業難度，健保署今年推動基層醫療院所資訊服務系統雲端轉型補助計畫，協助診所納入虛擬卡系統相關設備。

台中慈濟醫院去年底診間全面增加掃描虛擬健保卡，院方也提供50元商品兌換券，鼓勵員工申辦，部立豐原、台中醫院、亞大及烏日林新醫院都啟動使用，推廣使用。

