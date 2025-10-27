自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中國附醫虛擬卡使用逾3萬人次 中榮推動2個月用量暴增3倍

2025/10/27 05:30
中國附醫虛擬卡使用逾3萬人次 中榮推動2個月用量暴增3倍

▲健保署推動「虛擬健保卡」，功能等同實體卡。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛、歐素美、張軒哲、黃旭磊、陳建志／專題報導

健保署推動虛擬健保卡，中國醫藥大學附設醫院服務使用量逾3萬人次，曾獲全國虛擬健保卡使用量第一，強調結合院內醫點通APP，提升看診效率和就醫便利；台中榮總於今年推動，2個月使用人數增加3倍；中華民國診所協會全國全聯會則強調，診所是微型企業，各診所數位資訊落差大以及看診狀況不同，建議政府整合雲端健保數位系統納入。

健保署協助診所納入系統

台中榮總今年7月陸續推動洗腎腹膜透析患者、護理人員使用虛擬健保卡，使用率大幅提高，門診部主任滕傑林表示，病患反映甚佳，忘記帶健保卡也不用怕，透過虛擬健保卡一樣能門診報到、看診、領藥，再結合電子支付，「一條龍」完成就醫；門診時醫師透過授權認證只要30秒，也能讀到患者的雲端藥歷等就醫資料，覺得便利，也有患者建議透過虛擬卡在院區內異地網路報到，減少等待時間，提高就醫效率。

中國附醫院長周德陽表示，結合APP串接增加就醫便利性，患者到醫院門口就能多科報到，不用擠到診間前，APP也提供看診號碼進度；雲林分院兒科也有家長使用虛擬健保卡，表示帶孩子就醫不用到處找健保卡。

小兒科診所開業醫師施勝桓指出，如果患者習慣用健保虛擬卡就會建置；診所全聯會理事長廖文鎮則認為，增設虛擬卡業務增加作業難度，健保署今年推動基層醫療院所資訊服務系統雲端轉型補助計畫，協助診所納入虛擬卡系統相關設備。

台中慈濟醫院去年底診間全面增加掃描虛擬健保卡，院方也提供50元商品兌換券，鼓勵員工申辦，部立豐原、台中醫院、亞大及烏日林新醫院都啟動使用，推廣使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中