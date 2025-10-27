手機綁定「虛擬健保卡」 就醫領藥一次搞定

▲民眾看診時出示虛擬健保卡QR Code讀取，等同實體卡看診。 （記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛、邱芷柔／專題報導

▲「虛擬健保卡」只要透過手機健保快易通申請通過，就能用手機看病，功能等同實體卡。（記者蔡淑媛攝）

健保署推動「虛擬健保卡」，只要透過手機健保快易通申請通過，就能用手機虛擬卡看病，還能授權家人陪病使用，減少照顧者間傳遞健保卡的困擾等，不過實施3年，民眾礙於看診及就醫習慣，估計中彰投民眾使用量不到1%，健保署已優化相關程序，醫療院所也大力推廣，希望增加使用率。

▲民眾出示虛擬健保卡QR Code門診報到。（記者蔡淑媛攝）

中彰投使用率不到1％

虛擬健保卡優點多，包括避免了忘記攜帶實體卡片，須回醫院補卡、繳交押金困擾；減少卡片毀損、讀取不到晶片等問題；具備完善個資保護機制，QR Code使用後5分鐘即失效，避免有人截圖使用；可將長輩或15歲以下子女的虛擬健保卡綁定在自己手機上，方便就醫或領藥。

保留完整紀錄 安全便利

中彰投地區截至今年8月，逾13.6萬人持有虛擬健保卡，近200家特約醫療院所提供虛擬健保卡服務，替近4萬人次民眾提供醫療。

使用過虛擬卡的民眾多對便利性感到滿意，周小姐說，兄弟姊妹輪流帶父母看診，不用互相找健保卡，也能保留完整的使用紀錄，安全又便利。

健保署中區業務組長丁增輝表示，統計顯示，中彰投地區整體使用率不到1%。使用率低主因是醫師或民眾仍習慣使用實體卡，雖然醫院端可以使用，但民眾有數位落差，手機設備等問題，讓長輩卻步，對此，健保署已優化申請和授權程序，5大步驟方便開通，約2天時間內完成審核，就醫搭配身分證件就能馬上就醫使用。

目前中區可用虛擬健保卡的診所不到1成，除了病患慣用實體卡之外，診所要另外建置讀取虛擬卡系統，加上看診時民眾須出示QR Code供醫事人員掃描讀取，讓講究看診效率的診所，意願較低。

健保署優化程序 獎勵開通

針對如何提升使用率，健保署長陳亮妤表示，健保署已設計綁定獎勵，鼓勵醫事人員協助病人開通虛擬健保卡，並把服務使用情況納入獎勵指標，帶動更多院所加入。

陳亮妤也坦言，基層診所和衛生所常因設備不足而卻步，因此健保署已將虛擬健保卡納入「雲端轉型補助計畫」，由資訊廠商協助完成系統建置，並提供整合好的程式和應用程式介面，降低診所成本，並持續優化系統，包括升級讀卡機控制軟體，讓虛擬卡與實體卡能在同一流程中順暢使用，提升院所的使用意願。

