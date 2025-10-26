rTMS中風復健 4情況應謹慎考量

▲rTMS雖屬非侵入性治療，但醫師提醒絕非完全無風險，需留意；圖中人物與本文無關。（照片提供／邱詡懷）

文／邱詡懷

近年來，重複式經顱磁刺激（rTMS）被廣泛討論為中風後復健的新選項。這項技術透過磁場刺激大腦特定區域，期望改善運動或語言功能。然而，雖然rTMS在部分研究中顯示出潛力，但「是否人人適合」仍是臨床上必須謹慎面對的問題。臨床上我們觀察到，有些患者過度期待新療法，忽略了評估的重要性。

非人人適合 須神經影像檢查與醫師評估

rTMS是利用磁場在大腦皮質誘發微弱電流，藉由調整神經活動，幫助受損神經重新建立連結。治療效果高度依賴刺激參數、腦區定位與個別神經狀態。這意味著，即使治療原理相同，實際反應仍可能因人而異。

rTMS雖屬非侵入性治療，但絕非完全無風險。臨床上建議下列情況應極度謹慎考量，或直接視為禁忌症：

●體內或頭部有金屬植入物（如心律調節器、深部腦刺激器），磁場可能造成嚴重干擾。

●有癲癇病史或異常腦電活動，磁刺激可能誘發發作。

●曾有顱內出血或嚴重頭部外傷，可能影響刺激的安全性與準確性。

●正處於躁動、極度焦慮或不穩定狀態，難以配合治療程序。

部分中風患者或家屬誤以為「rTMS等於神經修復」，但若腦部仍處於急性期或合併高風險病變，貿然進行刺激反而可能造成不適。rTMS的效果建立在個別化設定，並非所有人都能從中受益。治療前的神經影像檢查與醫師評估，是rTMS治療的關鍵第一步。對於存在癲癇、顱內金屬或重大心血管疾病的病人，更需由專科醫師判斷是否合適。

在追求創新治療的同時，更應強調「合適的患者、正確的設定、持續的監測」。唯有建立在臨床證據與安全基礎上的rTMS，才是真正能為患者帶來幫助的療法。

（作者為衛生福利部桃園醫院神經內科醫師）

