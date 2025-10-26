自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中風失語 高壓氧輔助修復腦神經

2025/10/26 05:30
中風失語 高壓氧輔助修復腦神經

▲中風導致失語症的吳先生（右）接受高壓氧輔助治療後約恢復30％。（羅東博愛醫院提供）

記者王峻祺／宜蘭報導

宜蘭51歲吳先生在運動後突然腦中風倒下，送醫搶救回一命，卻導致失語症，喪失語言理解與表達能力，經羅東博愛醫院進行高壓氧輔助治療，修復受損腦神經，加上他積極地復健，身體狀況已約恢復30％。

羅東博愛醫院指出，吳先生的失語症，主因是腦部左顳葉大面積梗塞，症狀為聽覺障礙，雖說話流利但語意錯置。中風初期，只能理解書寫文字，完全聽不懂口語，嚴重的語言功能障礙，一度讓他感到極度無助。

由於吳先生出院後，希望可以盡快重返職場，經羅東博愛醫院高壓氧治療中心主任何春生評估後，今年6月起讓吳先生接受高壓氧治療，密集透過高濃度、長時間的氧氣呼吸治療法，增加腦組織含氧量與促進腦部神經修復。

積極復健 身體狀況已恢復30％

何春生說，高壓氧治療是一種輔助療法，透過提高血液和組織中的氧分壓，增加缺血區域的氧氣供應，減輕腦水腫、調節炎症反應，也能促進神經修復與血管新生，病人躺臥在密閉的高壓氧艙中，透過呼吸100％純氧進行體內氣體交換。

吳先生說，很感謝家人的支持，經過一連串整合治療後，感覺自己逐漸清醒，大腦正在重開機，期盼能逐步修復受損的腦神經，目前已接受高壓氧治療超過3個月，自認身體狀況改善30％，語言表達能力雖仍未能完全恢復，但他會持續投入復健與學習。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中