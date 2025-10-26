醫院診療有落差 乳癌治療將採「論質計酬」

▲衛福部長石崇良指出，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，5年存活率早期雖超過95%，但整體死亡率仍呈上升趨勢。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

▲衛福部將首度在癌症治療導入「論質計酬」制度，讓病患集中於具專業經驗與高品質治療的院所；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

為扭轉國內乳癌死亡率持續上升，衛福部將首度在癌症治療導入「論質計酬（Pay for Performance, P4P）」制度，衛福部長石崇良表示，乳癌P4P預計明年第一季上路，規劃以目前全國約70家「癌症品質認證醫院」或年收治乳癌新個案超過50人的醫院為參與門檻，讓病患集中於具專業經驗與高品質治療的院所。

衛福部明年選兩類院所約70家執行

石崇良昨天出席「2025台北國際乳癌研討會」，他指出，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，5年存活率早期雖超過95%，但整體死亡率仍呈上升趨勢。進一步觀察，全國女性乳癌5年存活率平均約85%，但各醫院間差距仍明顯，有的高達90%，有的卻僅76%，這正是P4P制度希望改善的問題。

鎖定具專業經驗與高品質治療院所

石崇良說，制度將建立一套完整的品質指標，從醫療團隊的組成、治療流程是否依臨床指引執行，到手術、放療、標靶治療等過程品質，最後再觀察復發率與長期存活率等結果，希望透過這些過程面的指標，確認治療品質是否符合規範，最後再看結果面，才知道整體是不是改善。

石崇良說明，P4P將分階段推動，第一階段是「Pay for Reporting」先蒐集並建立各院的治療資料，第二階段再進入「Pay for Improvement」與「Pay for Excellence」，也就是醫院若持續進步或表現優異，都能獲得獎勵。

石崇良指出，有些國家雖有藥物給付，卻缺乏制度規劃，導致醫院間存在治療落差，台灣健保制度完善，有條件走在前面，希望透過持續監測，讓用藥可近性與治療一致性，目前健保乳癌用藥大致已到位，僅部分標靶藥物的給付時間尚待檢討，對晚期病人而言，若能延長給付時間，將有助於長期穩定，衛福部會持續研議。

