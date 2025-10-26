自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2025年最新急救指引！嬰幼兒CPR 別再用「兩指神功」

2025/10/26 05:30
2025年最新急救指引！嬰幼兒CPR 別再用「兩指神功」

▲多數嬰幼兒心肺停止案例在送醫前已失去呼吸心跳，基層醫師、保母與民眾應儘快更新救命術知識；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

2025年最新急救指引！嬰幼兒CPR 別再用「兩指神功」

▲嬰幼兒CPR最新指引建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，更能提升嬰幼兒的急救成功率。（資料照）

心肺復甦術（CPR）救命關鍵再升級！美國心臟協會（AHA）近日公布今（2025）年最新急救指引，針對嬰幼兒CPR、異物梗塞與自動體外心臟去顫器（AED）使用都有重大調整，顛覆過去急救常識。

建議採單手掌壓或雙拇指環抱胸廓

例如嬰幼兒CPR使用的「兩指神功」走入歷史，改建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」。專家提醒，新手爸媽與保母應儘快更新觀念，這不只是技術調整，更是救命關鍵。

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，過去嬰兒CPR教學最經典畫面，是施救者以兩根手指按壓胸骨，但依2025年指引，「兩指法」已不再被推薦，新指引建議「單手掌壓法」與「雙拇指環抱胸廓法」，能達到更理想的按壓深度，且研究也發現傳統兩指法的胸部按壓深度幾乎不符合AHA標準。

另一項重大更新是異物梗塞的急救程序，吳昌騰說，過去教導民眾在噎到時直接採腹部快速推壓，也就是哈姆立克法，但新指引建議「先進行5次背部拍擊，再做5次腹部推壓」。研究顯示這樣的順序能更有效清除呼吸道異物。

異物梗塞新SOP 先拍背再按壓

吳昌騰強調，新的急救SOP原則是「先拍背，再按壓」，對於嬰兒則採「5次背拍再做5次胸推」，絕不可以對嬰兒實施腹部推壓，以免造成內臟損傷。

AHA也針對現場急救流程提出新觀念。吳昌騰說，若發生到院前心肺停止（OHCA），應盡量在現場完成CPR，待患者恢復自發性呼吸與心跳後再移上救護車，因在行進中的車上無法維持穩定按壓品質，若能現場救回，患者預後會更好。

OHCA急救 盡量在現場完成CPR

新指引同時對女性患者使用AED提出更人性化建議。吳昌騰說，過去會要求移除衣物確保貼片能貼在皮膚上，但這動作容易造成尷尬與猶豫，恐延誤救命時機，事實上只要貼片能直接貼在皮膚上、不黏衣物即可，新版指引強調這項修正兼顧急救時效與患者隱私，讓更多人敢於伸出援手。

吳昌騰說，以長庚醫院為例，每年約有36起嬰幼兒心肺停止案例，多數在送醫前已失去呼吸心跳，呼籲基層醫師、保母與民眾應儘快更新救命術知識，各級CPR教學課程也將同步納入新制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中