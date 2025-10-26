2025年最新急救指引！嬰幼兒CPR 別再用「兩指神功」

▲多數嬰幼兒心肺停止案例在送醫前已失去呼吸心跳，基層醫師、保母與民眾應儘快更新救命術知識；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲嬰幼兒CPR最新指引建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，更能提升嬰幼兒的急救成功率。（資料照）

心肺復甦術（CPR）救命關鍵再升級！美國心臟協會（AHA）近日公布今（2025）年最新急救指引，針對嬰幼兒CPR、異物梗塞與自動體外心臟去顫器（AED）使用都有重大調整，顛覆過去急救常識。

建議採單手掌壓或雙拇指環抱胸廓

例如嬰幼兒CPR使用的「兩指神功」走入歷史，改建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」。專家提醒，新手爸媽與保母應儘快更新觀念，這不只是技術調整，更是救命關鍵。

請繼續往下閱讀...

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，過去嬰兒CPR教學最經典畫面，是施救者以兩根手指按壓胸骨，但依2025年指引，「兩指法」已不再被推薦，新指引建議「單手掌壓法」與「雙拇指環抱胸廓法」，能達到更理想的按壓深度，且研究也發現傳統兩指法的胸部按壓深度幾乎不符合AHA標準。

另一項重大更新是異物梗塞的急救程序，吳昌騰說，過去教導民眾在噎到時直接採腹部快速推壓，也就是哈姆立克法，但新指引建議「先進行5次背部拍擊，再做5次腹部推壓」。研究顯示這樣的順序能更有效清除呼吸道異物。

異物梗塞新SOP 先拍背再按壓

吳昌騰強調，新的急救SOP原則是「先拍背，再按壓」，對於嬰兒則採「5次背拍再做5次胸推」，絕不可以對嬰兒實施腹部推壓，以免造成內臟損傷。

AHA也針對現場急救流程提出新觀念。吳昌騰說，若發生到院前心肺停止（OHCA），應盡量在現場完成CPR，待患者恢復自發性呼吸與心跳後再移上救護車，因在行進中的車上無法維持穩定按壓品質，若能現場救回，患者預後會更好。

OHCA急救 盡量在現場完成CPR

新指引同時對女性患者使用AED提出更人性化建議。吳昌騰說，過去會要求移除衣物確保貼片能貼在皮膚上，但這動作容易造成尷尬與猶豫，恐延誤救命時機，事實上只要貼片能直接貼在皮膚上、不黏衣物即可，新版指引強調這項修正兼顧急救時效與患者隱私，讓更多人敢於伸出援手。

吳昌騰說，以長庚醫院為例，每年約有36起嬰幼兒心肺停止案例，多數在送醫前已失去呼吸心跳，呼籲基層醫師、保母與民眾應儘快更新救命術知識，各級CPR教學課程也將同步納入新制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法