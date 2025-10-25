自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

準新娘面色蠟黃 中醫美顏針預約好氣色

2025/10/25 05:30
準新娘面色蠟黃 中醫美顏針預約好氣色

▲美顏針針尖極細，透過穴道針灸活絡臉部經絡循環，可以改善膚色、拉提肌肉。（照片提供／孫彩霞）

文／孫彩霞

31歲徐小姐預計年底結婚，為了在大喜之日成為最美新娘子，她除了節食瘦身，也勤擦保養品，維持好膚質。在朋友介紹下，她在婚禮前，安排每週1次中醫美顏針，透過細針刺激臉部穴位、活化經絡循環，1個月後她有感自己氣色更好、肌肉也自然拉提，就連化妝師也直呼臉部輪廓感都出來了。

現代人長時間使用3C、作息紊亂、飲食不當，導致氣血運行不暢，出現經絡瘀阻的亞健康狀態。根據中醫理論，氣血不足或是經絡不通暢，會讓臉部氣色顯得蠟黃、眼周暗沉。

刺激臉部穴位 活化經絡循環

中醫美顏針是結合傳統中醫理論與現代解剖學的1種自然美容方法，透過針灸刺激臉部穴位，改善臉部血液循環，促進皮膚新陳代謝，達到緊緻拉提、淡化皺紋等美容效果，臉部整體會看起來五官變立體、更顯健康紅潤、彈性有光澤。

針刺臉部看起來很可怕，其實美顏針使用極細的細針，針尖僅0.1mm，約一般身體用針灸針的1/2，比頭髮還要更細，臉上幾乎不留針孔。在進針時的感覺會依每個人面部敏感程度不同，大多是瞬間的輕微刺痛感。針刺後極少部分人可能會出現少許瘀青，屬自然現象，約2-3天便會自然消退。

針灸後臉部氣血通暢，建議敷面膜或是精華液加強保養。根據體質的不同，產生效果的時間因人而異，由於美顏針的能量較低，一般人大多需要連續進行4~5個療程後，拉提與瘦臉的效果才會比較明顯，建議第1個月1週1次，持續治療則效果的維持時間也會增加。

若搭配內服、外敷的中藥，例如七白散、玉容散、珍珠粉等，美肌效果會更明顯。

（作者為衛福部樂生醫院中醫科中醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中