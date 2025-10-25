準新娘面色蠟黃 中醫美顏針預約好氣色

▲美顏針針尖極細，透過穴道針灸活絡臉部經絡循環，可以改善膚色、拉提肌肉。（照片提供／孫彩霞）

文／孫彩霞

31歲徐小姐預計年底結婚，為了在大喜之日成為最美新娘子，她除了節食瘦身，也勤擦保養品，維持好膚質。在朋友介紹下，她在婚禮前，安排每週1次中醫美顏針，透過細針刺激臉部穴位、活化經絡循環，1個月後她有感自己氣色更好、肌肉也自然拉提，就連化妝師也直呼臉部輪廓感都出來了。

現代人長時間使用3C、作息紊亂、飲食不當，導致氣血運行不暢，出現經絡瘀阻的亞健康狀態。根據中醫理論，氣血不足或是經絡不通暢，會讓臉部氣色顯得蠟黃、眼周暗沉。

刺激臉部穴位 活化經絡循環

中醫美顏針是結合傳統中醫理論與現代解剖學的1種自然美容方法，透過針灸刺激臉部穴位，改善臉部血液循環，促進皮膚新陳代謝，達到緊緻拉提、淡化皺紋等美容效果，臉部整體會看起來五官變立體、更顯健康紅潤、彈性有光澤。

針刺臉部看起來很可怕，其實美顏針使用極細的細針，針尖僅0.1mm，約一般身體用針灸針的1/2，比頭髮還要更細，臉上幾乎不留針孔。在進針時的感覺會依每個人面部敏感程度不同，大多是瞬間的輕微刺痛感。針刺後極少部分人可能會出現少許瘀青，屬自然現象，約2-3天便會自然消退。

針灸後臉部氣血通暢，建議敷面膜或是精華液加強保養。根據體質的不同，產生效果的時間因人而異，由於美顏針的能量較低，一般人大多需要連續進行4~5個療程後，拉提與瘦臉的效果才會比較明顯，建議第1個月1週1次，持續治療則效果的維持時間也會增加。

若搭配內服、外敷的中藥，例如七白散、玉容散、珍珠粉等，美肌效果會更明顯。

（作者為衛福部樂生醫院中醫科中醫師）

