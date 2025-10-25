「三高」加速腎功能惡化 高風險族應3至6個月定期檢查

▲蔡友蓮醫師指出，高血壓、高血糖與高血脂是導致腎臟功能惡化三大原因。（恩主公醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

66歲王先生是退休公務員，長期患有高血壓與血糖偏高，最近陸續出現體重減輕、下肢水腫、容易疲倦等情形，原以為只是老化現象，直到有一天全身水腫、喘不過氣，被家人緊急送醫檢查發現腎功能嚴重惡化，腎絲球過濾率（eGFR）僅12mL/min/1.73m²，已進展至第5期慢性腎臟病（末期腎病變）。

中老年高血壓患者 風險高2.2倍

恩主公醫院腎臟科醫師蔡友蓮指出，慢性腎臟病早期症狀不明顯，被稱為「沉默殺手」，而「三高」高血壓、高血糖與高血脂是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險約為一般人的2.2倍，她呼籲高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。

蔡友蓮指出，王先生的情形是典型的「慢性病相關之腎病變」，進一步檢查顯示，他罹患糖尿病腎病變，尿蛋白大量流失、血糖控制極差（HbA1c高達13.8%），最終不得不開始洗腎治療，在腎臟科醫師、糖尿病衛教師與營養師的團隊照護下，目前王先生穩定透析並學習飲食與血糖控制，他感嘆：「早知道這麼嚴重，就算再忙也該早點看醫生。」

蔡友蓮說明，高血壓、高血糖與高血脂是導致腎臟功能惡化的3大主因，彼此互相影響，形成惡性循環，「高血壓」長期血壓起伏會破壞腎臟微血管，導致血管硬化、過濾功能下降，引發高血壓性腎病變，「高血糖」（糖尿病）腎病變是全球最常見的洗腎原因，高血糖會破壞腎小球結構，即使抽血腎功能看似正常，尿液中也可能出現微量白蛋白（蛋白尿），若不控制血糖，腎功能將快速惡化，「高血脂」會促進血管發炎與動脈粥狀硬化，加速腎臟微血管損壞。

