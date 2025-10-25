自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「三高」加速腎功能惡化 高風險族應3至6個月定期檢查

2025/10/25 05:30
「三高」加速腎功能惡化 高風險族應3至6個月定期檢查

▲蔡友蓮醫師指出，高血壓、高血糖與高血脂是導致腎臟功能惡化三大原因。（恩主公醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

66歲王先生是退休公務員，長期患有高血壓與血糖偏高，最近陸續出現體重減輕、下肢水腫、容易疲倦等情形，原以為只是老化現象，直到有一天全身水腫、喘不過氣，被家人緊急送醫檢查發現腎功能嚴重惡化，腎絲球過濾率（eGFR）僅12mL/min/1.73m²，已進展至第5期慢性腎臟病（末期腎病變）。

中老年高血壓患者 風險高2.2倍

恩主公醫院腎臟科醫師蔡友蓮指出，慢性腎臟病早期症狀不明顯，被稱為「沉默殺手」，而「三高」高血壓、高血糖與高血脂是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險約為一般人的2.2倍，她呼籲高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。

蔡友蓮指出，王先生的情形是典型的「慢性病相關之腎病變」，進一步檢查顯示，他罹患糖尿病腎病變，尿蛋白大量流失、血糖控制極差（HbA1c高達13.8%），最終不得不開始洗腎治療，在腎臟科醫師、糖尿病衛教師與營養師的團隊照護下，目前王先生穩定透析並學習飲食與血糖控制，他感嘆：「早知道這麼嚴重，就算再忙也該早點看醫生。」

蔡友蓮說明，高血壓、高血糖與高血脂是導致腎臟功能惡化的3大主因，彼此互相影響，形成惡性循環，「高血壓」長期血壓起伏會破壞腎臟微血管，導致血管硬化、過濾功能下降，引發高血壓性腎病變，「高血糖」（糖尿病）腎病變是全球最常見的洗腎原因，高血糖會破壞腎小球結構，即使抽血腎功能看似正常，尿液中也可能出現微量白蛋白（蛋白尿），若不控制血糖，腎功能將快速惡化，「高血脂」會促進血管發炎與動脈粥狀硬化，加速腎臟微血管損壞。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中