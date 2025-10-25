自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老菸槍胸痛四處求醫 「巴瑞特食道」上身恐癌變

2025/10/25 05:30
老菸槍胸痛四處求醫 「巴瑞特食道」上身恐癌變

▲長期反覆胸痛也可能是巴瑞特食道的症狀；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／傅重睿）

文／傅重睿

老菸槍胸痛四處求醫 「巴瑞特食道」上身恐癌變

▲有顏色的部分是巴瑞特食道的病灶。（照片提供／傅重睿）

40歲的王先生（化名），抽菸、喝酒樣樣來，長期反覆胸痛、上腹痛，四處求醫，被診斷是胃炎、胰臟炎、冠心症，由於服藥效果不彰，輾轉來門診就醫。經內視鏡及切片檢查後，確診為巴瑞特食道（Barrett’s），除了加強藥物治療，在醫病溝通討論後，病人決定接受ESD（Endoscopic Submucosal Dissection，內視鏡黏膜下剝離術）治療，術後改善了病痛問題，也排除日後癌變的風險。

長期胃酸逆流 恐食道腺癌前驅性病變

巴瑞特食道被視為一種前驅性病變，也就是說，若進一步出現不典型增生或惡性轉化，可能演變為食道腺癌。其形成與長期胃酸逆流有密切關係。

◎巴瑞特食道的風險因子

●性別與年齡：男性發生率較高，且多見於中老年人。

●長期胃食道逆流：長年有火燒心、反酸等症狀。

●肥胖：特別是中廣型，腹部脂肪增加腹壓，使逆流更易發生。

●家族史：若有巴瑞特食道或食道癌家族史，風險可能較高。

●其他：吸菸、長期喝酒、某些基因或環境因素等也可能促進變化。

◎巴瑞特食道的治療方式

●藥物治療

1.生活與飲食調整：控制體重、戒菸戒酒、避免刺激食物（辛辣、咖啡因、碳酸飲料等）、餐後不立即躺下、少量多餐。

2.抑酸藥物：如質子幫浦抑制劑（PPI），目的是長期抑制胃酸，減少對食道黏膜的刺激，阻止進一步傷害。

3.定期內視鏡監測：即使無症狀，也需定期內視鏡搭配活體組織檢查，以觀察是否有不典型增生或癌化風險。

●內視鏡治療

對於已出現不典型增生或局部早期癌前病變者，醫師可能會選擇內視鏡消融或黏膜切除、黏膜下剝離術來處理異常黏膜，目的是消除病變區域，讓正常黏膜覆蓋，減少癌變風險。

巴瑞特食道是一種潛在高風險的食道黏膜異常，雖然並非一定會轉變為癌症，但其癌化潛能必須受到重視。透過早期發現、定期監測與適當治療（尤其是對已出現異常增生的患者），大多能有效控制與降低風險。

值得一提的是，預防巴瑞特食道的核心就在於控制與管理胃食道逆流症，及早、持續控制胃酸逆流與食道炎症，可減少巴瑞特食道的發生。

（作者為彰化秀傳紀念醫院胃腸肝膽科醫師）

