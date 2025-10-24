自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

七旬翁狂買沐浴品 就醫確診失智

2025/10/24 05:30
七旬翁狂買沐浴品 就醫確診失智

▲中榮高齡醫學中心和失智病友家庭分享共照經驗，盼更多人重視並警覺失智症。郭馥瑄醫師（左起）、郭先生、郭妻、副院長吳杰亮、吳阿嬤的媳婦、高齡醫學中心主任林時逸。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

原是家務高手的75歲郭先生，3年前對家務突然生疏，衣服亂放、一直買淋浴用品，直到櫃子塞不下，家人驚覺有異帶他就醫，確診為輕度失智症，台中榮總失智共照中心協助調整照護策略，轉介日照、社區據點服務及非藥物治療，並在妻子陪伴下積極參與國畫、武術和水電班課程，昨天他帶著畫作並表演武術與醫護分享，情緒變得快樂又穩定。

中榮共照中心 多元介入助解憂

另名93歲吳阿嬤，9年前確診中度失智，因妄想懷疑媳婦偷喝營養品而言語攻擊，導致照護者壓力爆表，中榮失智共照中心介入多元協助，穩定病情，媳婦也接受諮商與病友分享後，學會應對婆婆的妄想症狀，有效減輕壓力。

台中榮總高齡醫學中心、神經內科醫師郭馥瑄指出，台灣失智人口已超過35萬人，65歲以上長者每100人就有8人失智，高達66％患者會出現精神行為症狀，包括妄想、幻覺、攻擊行為等，增加照顧者的壓力和走失風險。

目前失智治療包含藥物與非藥物兩大策略，藥物可延緩病程、改善認知及行為症狀，非藥物治療則在生活中扮演關鍵角色，透過多元課程介入及個別化照護訓練，提供照顧者實質支持。

中榮分析20位日照長者接受近4年的周全性老年評估研究，證實多元課程如音樂、藝術和懷舊治療，以及運動、園藝療法等多模式介入後，加上個別化訓練，長者身體活動功能、認知功能、營養狀態與肌力均比在日照中心前進步10-20％，顯示日照服務可有效延緩失智、失能並提升身心功能，成果刊登於醫學期刊《Healthcare》。

重陽節前夕，郭馥瑄提醒民眾關照家中長輩，留意失智症狀，若能早期發現、早期治療，透過藥物搭配非藥物介入，可有效延緩病程，也呼籲大眾同理關心失智家庭照護者，給予支持與適時的喘息服務，提升照護品質。

