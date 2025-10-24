自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

血糖控制不佳 當心睪固酮濃度下降

2025/10/24 05:30
血糖控制不佳 當心睪固酮濃度下降

▲抽血檢測可知睪固酮濃度。 （照片來源：shutterstock）

文／王舒民

32歲陳先生，糖尿病已有8年的病史，喜愛甜食且常忘記吃藥，導致體重達102公斤，糖化血色素超過10%以上。最近半年精神不濟、肌肉無力，甚至勃起出現障礙而就診，抽血發現血中睪固酮濃度只有182ng/dL；後來經由規律運動及血糖控制，減重10公斤後，睪固酮濃度才漸漸回升，這些症狀也才慢慢改善。

根據2024年美國泌尿科醫學會的定義，睪固酮濃度低於300ng/dL視為睪固酮低下，20至44歲的年輕人平均是466ng/dL，超過40歲以上則以每年1%的速度緩慢下降。導致睪固酮低下的原因除了年紀之外，包括肥胖、糖尿病、高血壓、腎臟病、心血管疾病、抽菸及代謝症候群等，血糖偏高會導致睪固酮降低，甚至糖尿病前期就會比正常血糖值的人低，體重則是每上升1kg/m²的BMI約降低8.4ng/dL的睪固酮濃度。

常見性慾減退、勃起障礙等症狀

睪固酮低下常見的症狀包括：性功能下降，性慾減退及勃起功能障礙，容易疲勞、情緒低落、記憶力減退、焦慮、體力下降、肌肉減少、骨質疏鬆、體脂增加、膽固醇升高，甚至會增加心血管疾病及死亡率。這些症狀或是心血管事件是可逆的，一旦睪固酮濃度提升，大多會改善。

陳先生靠著飲食控制及調整生活作息的，減重及降低血糖，確實提升了睪固酮的濃度，並將原本困擾的症狀也一併去除。

正常情況下，男性睪固酮會隨著年紀增長而逐漸降低。近幾年代謝症候群備受重視，維持正常生活型態，包括飲食控制及規律運動可以減少代謝相關疾病，更可有效減緩睪固酮下降，一旦臨床症狀明顯，也可以與自己的醫師討論是否適合接受睪固酮治療，以維持正常的身體機能並降低心血管疾病的惡化！

（作者為台中舒民診所院長）

