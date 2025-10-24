看眼科前5訣竅 治療更有效率

▲眼睛不舒服，切勿亂揉，應盡速就醫，找出病因，對症治療；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （照片提供／林純如）

文／林純如

▲民眾前往眼科就醫前，務必做好準備工作，可達到事半功倍效果。 （照片提供／林純如）

當眼睛出現狀況，患者們都會十分焦慮，無不想要趕緊掛眼科門診找醫師，但若能事先掌握5個看診前提早準備的小訣竅，不僅能讓看診過程更加順利，也能幫助眼科醫師更準確了解眼睛狀況，給出更正確的診斷和治療建議。

攜帶醫療資料 停戴隱形眼鏡

●務必攜帶個人相關醫療資料：尤其是曾做過的眼科檢查報告、醫師診斷記錄、眼壓測量結果等，還有目前正在使用的眼藥水、其他專科治療藥物清單，或是保健食品，這些資料能讓眼科醫師快速掌握眼睛問題的病史，避免不必要的重複檢查，並且可以根據過去醫療資料作出更精準的判斷。

若平時有配戴眼鏡或隱形眼鏡，也可以帶上過去的配鏡處方，幫助醫師了解眼睛的視力與度數是否有明顯變化。

●事先列出眼睛不適症狀和問題：畢竟看診時間有限，當下有時很難完整描述完整症狀，但細節對醫師判斷病情很重要，建議事先寫下所有不適症狀，例如視力模糊、眼睛乾澀、疼痛、紅腫、畏光或流淚等，甚至是突然的視野缺損或重影現象，幫助醫師針對特定症狀進行進一步的檢查和評估。

●務必停戴隱形眼鏡：建議看診前停戴1週或至少停戴1天以上，因為隱形眼鏡可能會讓眼睛表面出現暫時性的紅腫或角膜輕微刮傷，影響檢查結果，尤其是角膜和淚液的評估，停戴後，眼睛可以恢復到比較自然的狀態，讓檢查更準確，如果要做眼壓測量或點散瞳劑做眼底檢查，這點尤其重要。

●攜帶眼鏡與太陽眼鏡：醫師會根據現有眼鏡度數判斷是否需重新配鏡或者調整度數，現有眼鏡讓醫師有參考依據，避免度數過度調整或忽略了視力變化。另外，如果眼睛較敏感，建議帶上太陽眼鏡備用，尤其做完散瞳檢查後，會讓瞳孔放大4-6個小時，容易畏光，戴著太陽眼鏡能減少不適。

●帶健保卡和身分證明文件：尤其是初次到新診所或醫院看診，掛號櫃台人員會依照正確的身份資料建立病歷，如果有申請醫療補助或相關保險的需求，帶齊證件也能避免身分被誤用。

若做散瞳檢查 避免自行開車

提醒民眾，只要先做好前述5件準備工作，就能讓看診過程更有效率，醫師也能根據充分的資料給出更正確的診療建議。

如果當天需要做散瞳檢查，因為散瞳後會視力比較模糊至少4小時，最好避免自行開車，搭乘其他交通工具到醫療院所比較安全。

（作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

