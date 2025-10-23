自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

AI機械手臂助攻 膝關節置換傷口小出血少

2025/10/23 05:30
AI機械手臂助攻 膝關節置換傷口小出血少

▲盧女士（左2）昨分享親身經歷。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

AI機械手臂助攻 膝關節置換傷口小出血少

▲柳宗廷醫師指出，醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，是關節置換手術的「導航革命」。（記者邱芷柔攝）

人工膝關節置換也邁入AI時代！馬偕醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可在縮小傷口的同時精準切割，大幅降低出血與疼痛，術後恢復更快、併發症更少，但此項技術需自費。

提高手術精準度 疼痛輕恢復也快

馬偕骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷表示，人工關節置換術在1962年問世，是醫療史上首次「戰勝老化」的技術，目前全台每年約有2萬到3萬名病人接受手術，隨著科技進步，骨科手術朝「精準醫療」與「微創手術」兩大方向發展，而AI正好讓這兩者得以兼得。

柳宗廷說，AI機械手臂輔助手術分為3階段進行，第一步，AI模擬與術前規劃，醫師輸入病人X光影像，AI模擬虛擬手術，計算出最理想的切割角度與關節對位；第二步，術中導航切割，電腦將規劃結果傳給機械手臂，醫師依導航操作進行切割，誤差幾乎為零；第三步，人工關節植入，根據AI導引，將關節置於最佳位置與角度，讓穩定度與活動度兼具。

柳宗廷形容，這就像從「紙本地圖」進化到「GPS導航」，傳統手術全憑經驗與手感，而AI輔助手術能精準掌握每一步操作，提高手術精準度，降低對骨骼與軟組織的破壞，讓傷口更小、出血更少、疼痛更輕、恢復也更快，手術時間與傳統手術相近，「沒有更久，但效果更好」。

63歲熱愛運動的盧女士表示，2年前因為跌倒導致半月板受傷，疼痛感明顯且行動不便，嚴重影響生活，後來和醫師討論使用新型手術，術後第9天感覺疼痛明顯緩解，現在走路完全沒問題。

馬偕醫院骨科部主任盧永昌補充，這項技術屬自費項目，費用約14萬元。目前AI輔助手術主要應用於全人工膝關節置換，未來將陸續拓展至半人工膝關節與全髖關節手術，並預計於年底導入脊椎導航系統，應用於脊椎變形、滑脫及側彎等高難度手術。

