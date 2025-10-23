慢性肺阻塞10年 中醫治肺 連脾腎也顧

▲陳霖光醫師表示，脾肺腎等3個臟腑密不可分，治療慢性肺阻塞，中醫採用中藥整體治療，效果更好更全面。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

慢性肺阻塞（簡稱COPD）長期高居國人十大死因第7名，每年造成近5000人死亡。除了使用西藥支氣管擴張劑、類固醇、去痰藥外，天寶中醫診所院長陳霖光強調，脾、肺、腎等3個臟腑密不可分，除了一般治肺中藥外，再加黨參補脾，五味子與熟地黃滋腎，整體治療效果更好、更全面。

病患黃先生罹患COPD長達10年，連爬2層樓都會喘，以前也吃過中藥，但都只用化痰止咳藥物，效果有限，經陳霖光施以黨參、五味子、熟地黃等治療，不但咳痰減少，現在可以爬上3樓而不累不喘，還可騎腳踏車去運動，療效顯著。

陳霖光指出，COPD是因氣管長期發炎，導致咳嗽、痰多、易喘、胸悶等症狀，甚至衍生慢性支氣管炎與肺氣腫，因症狀與感冒或氣喘類似，許多人罹病而不自知。根據健保署資料顯示，台灣約有40萬人就醫確診COPD時，病情已呈中重度，提醒民眾若每年咳嗽逾3個月，且痰多，症狀持續2年以上，就應提高警覺；吸菸或吸二手菸、工作或居住環境接觸有害氣體、女性長期吸入廚房油煙，甚至是暴露於高濃度PM2.5者都屬高危險群，都應小心。

脾肺腎3臟腑密不可分

陳霖光說，中醫五行認為肺屬金，腎屬水而脾屬土，土生金且金生水，脾、肺、腎等3個臟腑密不可分，COPD患者會喘、呼吸困難，不單單是肺的問題，很多患者體力變差、容易疲倦、少氣乏力等都是脾虛表現，用黨參補脾益氣最恰當；還有患者自覺吸不到氣、腰痠膝軟是腎虛表現，用五味子與熟地黃滋腎最有效。

中醫治療COPD原則為「潤肺止咳、降逆平喘、補脾滋腎」，栝蔞潤肺治嗽，杏仁降氣行痰，貝母清熱化痰，款冬花止咳平喘，桔梗去痰排膿，五味子補肺滋腎，黨參補脾益氣，熟地黃補陰滋腎，展現中醫整體治療的優勢。

