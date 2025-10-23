限制級
多囊腎腫20倍 妹妹捐腎 女師重生
記者湯世名／彰化報導
47歲的陳姓補教業者因多囊腎導致腎功能惡化，雙側腎臟腫大至正常的20倍，彰化基督教醫院（簡稱彰基）先以達文西手術，切除兩側共重達6公斤的腎臟，再由陳女的妹妹捐贈活體腎臟完成移植，讓她重獲新生，於9月重返講台。
切除兩側共6公斤多囊腎臟
陳姓女子2016年健檢發現罹患多囊腎，長期於彰基腎臟內科追蹤，但2024年底進入末期腎臟病階段，且腹部嚴重脹大不適。彰基啟動活體腎臟移植評估，其妹妹經組織配對、血液交叉配合試驗，及完整健康狀況符合捐贈，為治療帶來轉機。
彰基泌尿外科醫師陳俊吉指出，他們先以達文西系統進行雙側腎臟切除，利用3D高解析視野與靈巧器械精準分離、控制出血，減少疼痛與恢復期。切除的兩側腎臟共重6公斤，比正常腎臟大約20倍。術後雖一度出現心包膜積水，但心臟科即時導管處置，3個月後順利完成移植。
腎臟內科醫師蔡俊傑說，多囊腎具家族傾向，需長期追蹤腎功能與血壓、及早處理併發症。陳女的活體移植，妹妹經醫學評估符合條件後完成捐贈，展現家屬在治療歷程中的關鍵支持。他並呼籲，如有泡泡尿、高血壓、水腫、貧血、疲倦等症狀，也許是慢性腎臟病的前兆，可以到腎臟科做追蹤。
陳女說，罹病後，看著腎臟逐年腫大、功能惡化，對生活及工作造成極大影響。完成活體移植後，「現在能自由喝水、走路輕鬆，也能笑著回到學生面前。」
有泡泡尿、高血壓要留意
腎臟移植護理師賴麗芳提醒，家族中若有多囊腎病史，一等親應規律接受腎功能與影像檢查；若出現腹脹、血壓控制不穩或尿液異常，應及早就醫。完成移植後，持續回診、正確用藥、預防感染、控制血壓體重及適當攝取水分，是維持新腎穩定運作與提升生活品質的關鍵。
