減肥不吃早餐 膽結石風險恐增

▲醫師提醒，三餐定時可以避免膽汁變濃、沉積，形成結石；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／曾羣

▲右上腹部疼痛有可能膽囊發炎，應就醫檢查治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／曾羣）

48歲的蔡小姐（化名）有不吃早餐的習慣，中午時段吃了炸雞腿及炸薯條，沒多久突然感到右上腹劇烈疼痛，還出現噁心、嘔吐的症狀，她曾有膽結石發作疼痛的經驗，於是立即掛急診，經診斷為急性膽囊炎，她決定接受腹腔鏡膽囊切除術，以絕後患。

急性膽囊炎是一種因膽囊阻塞或感染引起的急性炎症，多數情況由膽結石阻塞膽囊頸部或膽管所致。主要症狀包括：右上腹劇烈疼痛、噁心、嘔吐、發燒及食慾不振。若不及時治療，可能導致膽囊壞死、穿孔，甚至引發腹膜炎，危及生命。

長時間不進食 膽汁滯留膽囊恐結石

膽囊是儲存膽汁的倉庫，膽汁原本用來幫助消化油脂，若長時間不進食，特別是不攝取油脂，膽囊收縮會減少，膽汁就長期滯留在膽囊中，久而久之會變濃、沉積，形成膽泥、膽沙，甚至結石。國際研究證實，空腹超過12小時的人，膽結石風險高出30%。

空腹超過12小時 膽結石風險高出30%

隨著生活節奏逐漸加快，有不少人忽略早餐，尤其上班族許多人不吃早餐，或早餐和午餐一起吃，即所謂早午餐，殊不知早上起床後，膽囊內膽汁經過一夜的儲存，其膽固醇的飽和度較高，如果不吃早餐，膽汁就不能參與消化食物，影響膽囊排空功能，以致膽汁淤滯，就會增加膽結石的風險；除此之外，基因、遺傳等因素也是有相關。

健康飲食規律運動 可預防膽結石

◎調整生活可預防膽結石

●健康飲食習慣：按時進餐、清淡飲食，避免暴飲暴食及高油脂食物，以減輕消化負擔；另增加膳食纖維攝取，如蔬菜、水果及全穀類，也有助於膽汁排出，及預防膽結石形成。

●規律運動與體重管理：維持規律運動習慣及健康體重，有助於降低膽結石風險。過度節食或快速減重易影響膽汁代謝，增加急性膽囊炎發生率。

●壓力管理及充足睡眠：壓力過大及作息不規律會影響消化系統功能，增加膽囊疾病風險，應適當調節生活節奏，保持身心健康。

急性膽囊炎是一種常見且潛在危險的疾病，若未及時治療可能引發嚴重併發症，因此早期診斷很重要，建議定期安排腹部超音波檢查，了解自己的膽囊狀況，才能早期發現問題，早期治療。

（作者為彰化秀傳紀念醫院一般外科醫師）

