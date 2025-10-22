自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

流感還有兩波！ 估12月升溫、農曆年達高峰

2025/10/22 05:30
流感還有兩波！ 估12月升溫、農曆年達高峰

▲疾管署發言人曾淑慧指出，國內流感疫情雖下降，但預估仍將出現兩波高峰。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

流感還有兩波！ 估12月升溫、農曆年達高峰

▲符合流感疫苗公費資格接種者盡快接種，以防流感重症威脅；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

流感疫情雖暫時趨緩，但還沒結束！疾管署昨指出，國內流感疫情雖較前一週下降7.8%，但預估仍將出現兩波高峰，第一波可能在12月疫情再度急升，第二波則可能落在農曆年前後，疾管署呼籲符合公費資格者盡快接種疫苗，遠離重症威脅。

疾管署籲接種疫苗 遠離重症威脅

疾管署發言人曾淑慧表示，上週國內類流感門急診就診人次約12萬8900人次，急診就診比率為11.7%，仍高於流行閾值，疫情處於「波動或緩降」期，預期12月初或中旬後將再上升，農曆年前後可能再衝高峰。

值得注意的是，上週新增53例流感併發重症病例及10例死亡。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，重症個案年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中72%患有慢性病、98%未接種疫苗；死亡個案年齡介於40至90多歲，多為未接種者。

疾管署防疫醫師林詠青補充，其中一例個案為北部40多歲男性，患有糖尿病與慢性肝病但未接種流感疫苗，該名個案10月中旬出現呼吸困難就醫，檢出肺炎併糖尿病急性併發症，雖接受抗病毒與抗生素治療仍因敗血性休克於住院第5天不幸過世，提醒即使非高齡者，若有慢性病仍可能出現重症或死亡風險，接種疫苗仍是預防重症與死亡的最佳方法。

此外，國內上週新冠門急診就診人次約1.7萬人，整體仍在低點並呈波動趨勢，但全球陽性率則持續上升。疾管署統計，截至10月20日，公費流感疫苗接種約319萬人次，新冠疫苗接種約78.1萬人次。

疾管署提醒，由於疫苗需約兩週產生保護力，請民眾盡早接種流感與新冠疫苗；隨著光復節假期將至，出遊聚會增多，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，有發燒、咳嗽等症狀應戴口罩並在家休息，如出現呼吸急促、胸痛或意識改變等徵兆應盡速就醫。

