健檢蛋白尿超標 醫揪罕見多發性骨髓瘤

蛋白尿是診斷腎臟健康的重要指標，醫師提醒，劇烈運動、發燒可能引起短暫蛋白尿，但若持續蛋白尿，有可能是血液惡性疾病警訊！

無下肢水腫等腎病症狀

40歲陳姓女子在健檢時發現蛋白尿，卻沒有出現下肢水腫、高血壓等其他腎病症狀，醫師察覺有異，進一步切片檢查，才發現是多發性骨髓瘤導致的腎臟類澱粉沉積症。

陳女平時身體健康，健檢報告中唯獨尿液數值異常，尿液分析顯示她每日的總蛋白尿高達7650毫克，其中，白蛋白尿約5320毫克，遠超過正常值的50倍，也高於一般常見的腎絲球疾病數值，於是醫師安排她進一步至腎臟內科門診就醫。

透過骨髓切片檢查證實

樂生醫院院長、腎臟內科醫師王偉傑表示，抽血檢驗發現陳女的腎功能與血中免疫指數皆在正常範圍，並無糖尿病或自體免疫疾病跡象，於是進一步安排腎臟切片檢查釐清原因，病理報告顯示，腎臟中可見大量類澱粉沉積，由於類澱粉症常與血液中異常蛋白產生有關，另安排血液與尿液的免疫電泳與免疫固定檢查，結果顯示尿液中有異常的自由輕鏈，高度懷疑為多發性骨髓瘤，後續透過骨髓切片檢查證實這項推測，發現罹癌後，已為陳女轉院做治療。

王偉傑表示，健檢中發現蛋白尿，若沒有其他症狀，常會被誤以為只是輕微的腎絲球異常，事實上，蛋白尿有時是全身性疾病的第一個警訊，此個案因多發性骨髓瘤導致異常免疫球蛋白的輕鏈沉積於腎臟，引發大量蛋白尿，就是一個典型但容易被忽略的案例，病人主動健檢加上醫師積極診斷鑑別，是幫助病人早期發現、早期治療的關鍵一步。

