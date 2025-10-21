自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

治療牙周病 翻瓣手術搞定

2025/10/21 05:30
治療牙周病 翻瓣手術搞定

▲圖2：牙周治療牙周治療前後的比較。（照片提供／黃思齊）

文／黃思齊

治療牙周病 翻瓣手術搞定

▲圖1：1.病人右上第二大臼齒頰側、遠心側與顎側有骨缺損，將發炎組織清除後，2.置入骨粉與3.再生膜並予以縫合；4.術後2個月照片，已看不出手術痕跡。（照片提供／黃思齊）

牙齦與牙齒有1個口袋，我們稱為牙周囊袋。牙結石與牙菌斑都在牙周囊袋內。健康時，囊袋深度為2-3毫米，但有牙周病時，囊袋深度會開始加深，超過5mm，會定義為有牙周病，結石與牙菌斑會藏在更深的囊袋底部。

治療牙周病的目標就是移除感染源且減少囊袋深度。期待症狀的改善，包含牙齦紅腫流膿的情形消失、刷牙不再流血、牙齒動搖度降低、減少咀嚼酸軟的情形等。

◎牙周病的治療分成3階段。

●第1階段治療為非手術治療

在局部麻醉下，透過音波洗牙機與牙齦下刮刀將牙周囊袋內的結石清除。

牙周病治療有幾個優勢：

1.在麻醉能減少治療時的不適。

2.此外會分2-4次進行，減少當次在診療椅上的時間。

3.每次回診時會確認口腔清潔情形，針對每個人不同的清潔狀況提醒與調整。

但根據文獻非手術治療有其極限，可以清除深度約6.5毫米的結石，如果囊袋深度超過7毫米，在囊袋底部然會有無法清除的結石，此時需要第2階段牙周手術的介入。

●第2階段手術流程

1.在局部麻醉下將皮瓣翻開。

2.清除囊袋底部的結石與發炎組織。

3.將牙根表面拋光整平，減少日後髒東西附著的可能。

4.若條件允許，能在缺損處置入再生材料，期待將失去的骨質與牙根附著能再生（圖1）。

5.最後縫合，術後搭配抗生素與止痛藥，不會對日常生活造成影響。

●第3階段定期回診

牙周囊袋深度已經降低至健康的2-3毫米，定期回診追蹤（圖2）。

（作者為彰化基督教醫院牙周病科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中