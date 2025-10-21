限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
治療牙周病 翻瓣手術搞定
文／黃思齊
牙齦與牙齒有1個口袋，我們稱為牙周囊袋。牙結石與牙菌斑都在牙周囊袋內。健康時，囊袋深度為2-3毫米，但有牙周病時，囊袋深度會開始加深，超過5mm，會定義為有牙周病，結石與牙菌斑會藏在更深的囊袋底部。
治療牙周病的目標就是移除感染源且減少囊袋深度。期待症狀的改善，包含牙齦紅腫流膿的情形消失、刷牙不再流血、牙齒動搖度降低、減少咀嚼酸軟的情形等。
請繼續往下閱讀...
◎牙周病的治療分成3階段。
●第1階段治療為非手術治療
在局部麻醉下，透過音波洗牙機與牙齦下刮刀將牙周囊袋內的結石清除。
牙周病治療有幾個優勢：
1.在麻醉能減少治療時的不適。
2.此外會分2-4次進行，減少當次在診療椅上的時間。
3.每次回診時會確認口腔清潔情形，針對每個人不同的清潔狀況提醒與調整。
但根據文獻非手術治療有其極限，可以清除深度約6.5毫米的結石，如果囊袋深度超過7毫米，在囊袋底部然會有無法清除的結石，此時需要第2階段牙周手術的介入。
●第2階段手術流程
1.在局部麻醉下將皮瓣翻開。
2.清除囊袋底部的結石與發炎組織。
3.將牙根表面拋光整平，減少日後髒東西附著的可能。
4.若條件允許，能在缺損處置入再生材料，期待將失去的骨質與牙根附著能再生（圖1）。
5.最後縫合，術後搭配抗生素與止痛藥，不會對日常生活造成影響。
●第3階段定期回診
牙周囊袋深度已經降低至健康的2-3毫米，定期回診追蹤（圖2）。
（作者為彰化基督教醫院牙周病科主治醫師）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應