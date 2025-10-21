世界骨質疏鬆日！ 注意「駝背、變矮、不明下背痛」3大警訊

▲梁哲翰醫師表示，骨質疏鬆症是常見慢性病，特別容易發生在中老年人身上。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

10月20日是世界骨質疏鬆日，醫師提醒，抽菸、飲酒過量、鈣質攝取不足、不曬太陽、提早停經、長期臥床或少動、曾經骨折或肌肉量不足的人，皆易罹患骨質疏鬆症，提醒民眾若出現「駝背、變矮、不明原因下背痛」3大警訊，即可能已開始產生骨質疏鬆症，發現身高比年輕時身高矮4公分以上，或背部貼牆站立，頭枕部無法碰到牆面超過3公分，應及早就醫確認是否為骨質疏鬆。

童綜合醫院骨質疏鬆中心主任梁哲翰表示，骨質疏鬆症是常見慢性病，特別容易發生在中老年人身上。根據世界衛生組織資料，骨質疏鬆症是全球僅次於心臟病的重要健康問題，這種疾病會讓骨頭變得脆弱，一旦跌倒或輕微碰撞，就可能導致骨折，骨折不僅會帶來疼痛和行動不便，還可能需要住院、手術，甚至長期臥床，不僅影響個人生活品質，也增加家庭與社會的照顧負擔。

髖部骨折者1年內死亡率達2成

梁哲翰指出，台灣骨質疏鬆症人口眾多，尤其髖部骨折者1年內的死亡率高達20-24％，死亡比率與乳癌相當，因此需要及早預防、及早發現、及早治療。

平常可透過飲食、運動和日常好習慣可預防骨質疏鬆，例如適時曬曬太陽，攝取維生素D、促進鈣質吸收，增加骨細胞活性；選擇乳製品、高鈣豆製品、黑芝麻及深綠色蔬菜等高鈣食物，補充足夠的鈣質，以維持骨骼健康；進行慢跑、登山、騎腳踏車、瑜珈等運動，身體有足夠的肌肉量就可以幫助平衡，減少跌倒和骨折的風險。

可透過飲食、運動和好習慣預防

副院長童詠偉表示，隨著現代年輕人生活方式改變，骨質疏鬆已不再是老年人才會發生，不論幾歲皆應留意骨骼的健康狀態，不要讓骨質疏鬆影響日常生活。

