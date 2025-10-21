自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

防幼兒異物卡喉 爸媽學哈姆立克與CPR可救命

2025/10/21 05:30
防幼兒異物卡喉 爸媽學哈姆立克與CPR可救命

▲陳威宇醫師（左）籲請所有家長學習正確的「嬰幼兒哈姆立克法」及「嬰幼兒心肺復甦術」，以具備孩子生死關鍵的救命能力。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

防幼兒異物卡喉 爸媽學哈姆立克與CPR可救命

▲陳威宇醫師示範正確的「嬰幼兒哈姆立克法」。（記者廖雪茹攝）

台灣每年都有幼兒因誤食異物、噎到而送醫，甚至延誤急救導致憾事。醫師呼籲，家長學習正確的「嬰幼兒哈姆立克法」及「嬰幼兒心肺復甦術（CPR）」，以具備孩子生死關鍵的救命能力。

中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全週，今年以「兒童安康，醫同守護」為主題，安排兒科醫師陳威宇示範及說明。

陳威宇指出，1歲以上幼童最常見的意外之一，就是異物哽塞與呼吸道阻塞，若不幸發生，第一時間除了打119，父母若能施行哈姆立克法，就能有效排除異物、降低窒息風險；而當孩子出現無意識、呼吸停止時，及時進行心肺復甦術更能爭取寶貴的搶救時間。

哈姆立克法

記住「剪刀、石頭、布」口訣

陳威宇示範說明，哈姆立克法以「剪刀、石頭、布」口訣，來記憶急救步驟。

●剪刀：找位置—在患者肚臍上方約兩指處，就像一把「剪刀」的尖端，這是按壓點。

●石頭：下壓—用握拳的手對準位置，像「石頭」一樣。

●布：重擊—另一隻手包住握拳的手，快速往內上方施力擠壓，就像「布」一樣包裹住石頭，直到異物吐出為止。

若孩子出現昏迷，立即執行CPR。

◎CPR操作的核心

●先確認孩子反應。

●進行胸外按壓再打通呼吸道。

●執行人工呼吸。

陳威宇說明，高品質的CPR需要用力且快速地按壓，壓胸速度為每分鐘100-120次，深度約4-5公分。

院長陳自諒表示，兒童是國家未來主人翁，病人安全不僅是醫療團隊的責任，更需要全民共同參與。

陳威宇也提醒，家中應避免讓嬰幼兒接觸堅硬或容易卡喉的小物品，如堅果、葡萄、硬糖果、零件玩具等，建議社會各界與社區衛教單位推廣「嬰幼兒急救訓練課程」，讓更多父母親與照顧者掌握正確技巧，才能真正守護孩子的健康與安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中