自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「踩」出好腦力！ 騎單車可降低失智風險

2025/10/21 05:30
「踩」出好腦力！ 騎單車可降低失智風險

▲找家人或親友一起騎車，不僅提升活動力，也增加社交互動，有助心理健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年新增失智症患者約有940萬人，而阿茲海默症更是最常見的失智症類型。如何有效預防已成為醫學與公共衛生領域的重要挑戰。值得注意的是，日前發表在《美國醫學會網絡開放期刊》（JAMA Network Open）的1份報告指出，常以騎腳踏車作為交通方式，似乎可降低失智纏身的風險。

此研究由中國武漢華中科技大學同濟醫學院副教授陳良愷（Liangkai Chen）所主持，其針對英國生物銀行（UKBiobank）當中近48萬名中老年人的資料進行整理。

這些人先前曾被詢問平日最常使用的交通工具，並定期接受腦神經相關檢查。而在平均13年的追蹤期間，有超過8800人被診斷為失智症，近4000人被診斷為阿茲海默症。

結果發現，與不騎車的人相比，常騎車的人罹患失智症的風險降低了19%，罹患阿茲海默症的風險則降低了22%。至於騎車的效益在不具阿茲海默症高風險基因APOE E4的人身上更為顯著。這些人騎車後失智症風險降低了26%，阿茲海默症風險降低了25%。

另外，腦部核磁共振檢查（MRI）顯示常騎車者的海馬迴體積較大，這是大腦中與記憶、學習關係密切的區域。相對於常搭乘大眾運輸工具的人，騎車者的大腦健康表現較佳。

屬中到高強度的有氧運動

探究原由，研究者表示，騎腳踏車屬於中到高強度的有氧運動，同時也需平衡能力與多重感官的協調運作，比起單純走路更能刺激大腦不同區域的運作。如果可以的話，不妨試著改變交通習慣，將腳踏車作為生活中常規的移動方式。

比走路更能刺激大腦運作

騎腳踏車除能強化心肺功能與下肢肌力，還可能延緩大腦退化，若打算藉此來鍛鍊身心，或可以這樣做。

●先在短距離出門（如買菜）時選擇腳踏車代步，待體力許可，再發展長途騎乘。

●優先選擇設有腳踏車道的道路，或在公園等較安全的環境騎乘。

●初學者可從每週1–2次、每次10–20分鐘開始，逐步增加。

●找親友一起騎車，不僅提升持續動力，也增加社交互動，有助心理健康。

（作者為公職臨床心理師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中