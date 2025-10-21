「踩」出好腦力！ 騎單車可降低失智風險

▲找家人或親友一起騎車，不僅提升活動力，也增加社交互動，有助心理健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年新增失智症患者約有940萬人，而阿茲海默症更是最常見的失智症類型。如何有效預防已成為醫學與公共衛生領域的重要挑戰。值得注意的是，日前發表在《美國醫學會網絡開放期刊》（JAMA Network Open）的1份報告指出，常以騎腳踏車作為交通方式，似乎可降低失智纏身的風險。

此研究由中國武漢華中科技大學同濟醫學院副教授陳良愷（Liangkai Chen）所主持，其針對英國生物銀行（UKBiobank）當中近48萬名中老年人的資料進行整理。

這些人先前曾被詢問平日最常使用的交通工具，並定期接受腦神經相關檢查。而在平均13年的追蹤期間，有超過8800人被診斷為失智症，近4000人被診斷為阿茲海默症。

結果發現，與不騎車的人相比，常騎車的人罹患失智症的風險降低了19%，罹患阿茲海默症的風險則降低了22%。至於騎車的效益在不具阿茲海默症高風險基因APOE E4的人身上更為顯著。這些人騎車後失智症風險降低了26%，阿茲海默症風險降低了25%。

另外，腦部核磁共振檢查（MRI）顯示常騎車者的海馬迴體積較大，這是大腦中與記憶、學習關係密切的區域。相對於常搭乘大眾運輸工具的人，騎車者的大腦健康表現較佳。

屬中到高強度的有氧運動

探究原由，研究者表示，騎腳踏車屬於中到高強度的有氧運動，同時也需平衡能力與多重感官的協調運作，比起單純走路更能刺激大腦不同區域的運作。如果可以的話，不妨試著改變交通習慣，將腳踏車作為生活中常規的移動方式。

比走路更能刺激大腦運作

騎腳踏車除能強化心肺功能與下肢肌力，還可能延緩大腦退化，若打算藉此來鍛鍊身心，或可以這樣做。

●先在短距離出門（如買菜）時選擇腳踏車代步，待體力許可，再發展長途騎乘。

●優先選擇設有腳踏車道的道路，或在公園等較安全的環境騎乘。

●初學者可從每週1–2次、每次10–20分鐘開始，逐步增加。

●找親友一起騎車，不僅提升持續動力，也增加社交互動，有助心理健康。

（作者為公職臨床心理師）

