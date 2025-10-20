魚鰭刺傷虎口0.1公分 手臂腫2倍險截肢

▲王登冠醫師兩度為遭魚刺傷的患者進行筋膜切開手術，才免於截肢的後果。（高雄秀傳醫院提供）

記者蘇福男／高雄報導

▲男子右手虎口不慎被魚鰭刺傷，傷口僅0.1公分，卻因感染海洋弧菌，引發「壞死性筋膜炎」，差點被截肢。（高雄秀傳醫院提供）

67歲男子料理鹹水吳郭魚時，右手虎口不慎被魚鰭刺傷，傷口僅0.1公分，男子原不以為意，未料手臂隨即紅腫近2倍大，甚至一度休克住進醫院加護病房，醫師確診為感染海洋弧菌，引發「壞死性筋膜炎」，經2度緊急進行筋膜切開手術，才免於截肢後果。

海洋弧菌引發壞死性筋膜炎

高雄秀傳紀念醫院骨科醫師王登冠表示，患者自述料理時，突然被鹹水吳郭魚刺傷右手，由於傷口僅約0.1公分，起先並不以為意，但不久身體出現畏寒和刺痛感，當晚因整隻右前臂紅腫而趕來醫院掛急診，隔天早上因休克住進加護病房，經確診為海洋弧菌引發的「壞死性筋膜炎」，使用抗生素治療，但紅腫範圍仍持續擴散到肩膀處，因化膿程度嚴重且快速，一度建議患者截肢保命。

請繼續往下閱讀...

筋膜切開手術保住手

由於患者堅決拒絕截肢，醫師兩度替患者施作筋膜切開手術，分別在右手掌和右上臂等處開口，進行清創和引流等治療，順利清除大部份化膿組織液等感染原因，預計近日進行第3次手術，患者感謝高雄秀傳醫療團隊保住他的右手。

王登冠指出，海洋弧菌是導致壞死性筋膜炎的常見原因之一，若未及時醫療處置感染部位，患者會從蜂窩性組織炎的病情，快速發展至壞死性筋膜炎；提醒民眾處理海鮮食材最好戴上手套等防護裝備，若不慎被魚蝦等海產尖銳處刺傷或割傷，傷口出現紅、腫、熱、痛等發炎不適情況時，應盡速就醫治療，才能免於截肢後果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法