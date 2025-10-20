自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

魚鰭刺傷虎口0.1公分 手臂腫2倍險截肢

2025/10/20 05:30
魚鰭刺傷虎口0.1公分 手臂腫2倍險截肢

▲王登冠醫師兩度為遭魚刺傷的患者進行筋膜切開手術，才免於截肢的後果。（高雄秀傳醫院提供）

記者蘇福男／高雄報導

魚鰭刺傷虎口0.1公分 手臂腫2倍險截肢

▲男子右手虎口不慎被魚鰭刺傷，傷口僅0.1公分，卻因感染海洋弧菌，引發「壞死性筋膜炎」，差點被截肢。（高雄秀傳醫院提供）

67歲男子料理鹹水吳郭魚時，右手虎口不慎被魚鰭刺傷，傷口僅0.1公分，男子原不以為意，未料手臂隨即紅腫近2倍大，甚至一度休克住進醫院加護病房，醫師確診為感染海洋弧菌，引發「壞死性筋膜炎」，經2度緊急進行筋膜切開手術，才免於截肢後果。

海洋弧菌引發壞死性筋膜炎

高雄秀傳紀念醫院骨科醫師王登冠表示，患者自述料理時，突然被鹹水吳郭魚刺傷右手，由於傷口僅約0.1公分，起先並不以為意，但不久身體出現畏寒和刺痛感，當晚因整隻右前臂紅腫而趕來醫院掛急診，隔天早上因休克住進加護病房，經確診為海洋弧菌引發的「壞死性筋膜炎」，使用抗生素治療，但紅腫範圍仍持續擴散到肩膀處，因化膿程度嚴重且快速，一度建議患者截肢保命。

筋膜切開手術保住手

由於患者堅決拒絕截肢，醫師兩度替患者施作筋膜切開手術，分別在右手掌和右上臂等處開口，進行清創和引流等治療，順利清除大部份化膿組織液等感染原因，預計近日進行第3次手術，患者感謝高雄秀傳醫療團隊保住他的右手。

王登冠指出，海洋弧菌是導致壞死性筋膜炎的常見原因之一，若未及時醫療處置感染部位，患者會從蜂窩性組織炎的病情，快速發展至壞死性筋膜炎；提醒民眾處理海鮮食材最好戴上手套等防護裝備，若不慎被魚蝦等海產尖銳處刺傷或割傷，傷口出現紅、腫、熱、痛等發炎不適情況時，應盡速就醫治療，才能免於截肢後果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中