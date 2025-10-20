照護慢性病長輩 5秘訣常保健康

▲陪伴與傾聽，可以讓長輩感受到被理解，有助於提升治療慢性病的配合度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／許洧溱

在台灣，慢性病已成為影響長輩健康與生活品質的重要課題。高血壓、糖尿病、高血脂等疾病需要長期控制，卻常因照護上的疏忽導致病情惡化。如何在日常生活中給予正確的協助，讓家人安心、長輩也能穩定病情，是許多家庭共同的挑戰。

◎以下整理5個實用的照護秘訣，提供家屬參考。

請繼續往下閱讀...

●規律用藥，避免隨意停藥

許多長輩會因為「今天血壓正常，就不想吃藥」或「覺得副作用多」而自行停藥。這樣反而可能導致病情惡化。家屬可以協助準備一週的藥盒，或在手機設定提醒，幫助長輩按時服藥，確保治療的連續性。

●飲食均衡，不求「特效」

有些家屬希望讓長輩「吃得補」，反而造成血壓升高、血糖失控；也有人過度限制飲食，導致營養不足。其實，最重要的是「均衡飲食」─多蔬果、高纖維、少油鹽糖，再搭配足夠的水分，遠比昂貴的偏方或特效食品來得有效。

●定期監測，把握就醫時機

血壓、血糖、體重等數據，建議固定測量並記錄下來。當數值明顯偏高或偏低，或出現胸悶、呼吸困難、突然頭暈跌倒等症狀，就要及時帶長輩就醫。很多急性惡化，其實在日常監測中早已有跡可循。

●安全與活動並重

許多慢性病長輩會因為怕跌倒就選擇少走動，久而久之反而肌力流失。家屬可以幫忙檢查家中環境，如浴室防滑、走道保持明亮，並鼓勵長輩每天做簡單運動，例如散步、伸展，這不僅能維持體能，也有助於控制病情。

●心理支持同樣重要

長期與慢性病共處，長輩容易感到無力或失落。如果能在生活中給予陪伴與傾聽，讓他們感受到被理解，會大大提升治療的配合度。偶爾帶長輩參加社區活動，也能幫助保持良好的心情。

參加社區活動 保持好心情

照顧慢性病長輩並不是一件輕鬆的事，但只要掌握這5大重點，就能大幅降低突發狀況，讓家中長輩更健康、更安心。

臨床上最常見的遺憾，往往是因小小的忽略而導致病情急轉直下。若能在日常中多一些觀察與陪伴，不僅能幫助疾病控制，更能讓長輩保有良好的生活品質與尊嚴。

（作者為台中芯康診所護理師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法