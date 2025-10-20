藥師分享藥食膳 顧體力增強學習力

▲天麻黨參煎豆腐。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲護眼果凍。（照片提供／王儀絜）

想要維持好的學習狀態，擁有好體力也很重要。除了飲食要營養均衡，少吃高糖、高油的料理，盡量保持規律作息、避免熬夜，記得要適量運動、適時伸展筋骨，日常亦可善用中藥來調理。

分享兩道可照顧好體力的簡單藥食膳：

◎天麻黨參煎豆腐：

●藥食材：天麻、黨參、茯苓、紅棗、板豆腐、娃娃菜、雞蛋、醬油。

●步驟：

1.前述藥食材全部洗淨。板豆腐切成適中。

2.將步驟1的藥食材（除板豆腐、蛋和娃娃菜），放入電鍋內鍋，加入適量的水，外鍋加入1杯水按下開關，蒸至開關跳起後，接著放入娃娃菜，外鍋再加入1杯水，蒸至開關跳起，備用。

3.將蛋液放入適合容器並打勻，再把步驟1切好的板豆腐，均勻沾滿蛋液。

4.煎鍋放入少許油，待熱鍋後，先轉小火，放入板豆腐，再開到適度火候，煎至上色，即可關火盛盤。

5.最後，把步驟2蒸熟的藥膳湯汁（含藥食材），均勻淋在步驟4的板豆腐上，即可上桌。

●功效：

「天麻」性味甘平，改善頭痛暈眩、幫助腦部循環；「黨參」性味甘平，可補中益氣、生津養血；「茯苓」性味甘淡平，可益脾和胃、寧心安神；「紅棗」性味甘溫，可補中益氣、養血安神；「板豆腐」性味甘鹹寒，可清熱、和脾胃、含蛋白質、鈣質；「雞蛋」含蛋白質、卵磷脂、維生素A、B群；「娃娃菜」含膳食纖維、維生素和礦物質。

●小叮嚀：蔬菜可依照時令調整。

◎護眼果凍：

●藥食材：菊花、密蒙花、楮實子、枸杞、百香果、吉利丁、冰糖。

●步驟：

1.將上述藥材放入過濾紙袋；百香果洗淨，切半備用。

2.將步驟1包有藥材的過濾紙袋放入鍋中，加入適量的水，開火煮滾再轉小火，續煮20分鐘後，取出過濾紙袋。

3.加入冰糖及百香果肉，小心攪拌後關火。

4.將吉利丁先倒入小容器，用少量冷開水攪拌均勻後，將其緩緩倒入步驟3已稍降溫的藥膳茶飲中，再次慢慢攪拌均勻（吉利丁跟藥膳茶建議量比例約1：40）。

5.裝入適當容器，放涼即可放入冷藏，待成形即可食用。

●功效：

「菊花」性涼甘苦，可疏散風熱、平肝明目；「密蒙花」性味甘微寒，可清熱養肝、明目退翳；「楮實子」性味甘寒，可明目、利尿、補腎肝；「枸杞」性味甘平，可滋補肝腎、益精明目；「百香果」含膳食纖維、維生素Ａ、Ｃ。

●小叮嚀：素食者可選用洋菜粉取代吉利丁（與藥膳茶建議量比例約1：10）；排便偏硬者可改用蜂蜜調味。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

